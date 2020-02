Suzano Skate Park sediará circuito brasileiro amador neste domingo

Suzano vai sediar no próximo domingo (16) a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skateboading Amador. O evento deve receber participantes de todo o País a partir das 9 horas, no Suzano Skate Park, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Os interessados poderão se inscrever no dia, com uma hora de antecedência. A competição também poderá ser prestigiada pelo público gratuitamente.

A versátil pista suzanense foi a estrutura escolhida para receber a primeira etapa do circuito amador “Amazing AM”, promovido pela Maze, com apoio da Prefeitura de Suzano. O objetivo é fomentar o surgimento de novos talentos neste esporte, que, inclusive, estreia como modalidade olímpica neste ano, em Tóquio, no Japão.

De acordo com o produtor e skatista Davison Fortunato, o Bob, o evento já conta com cerca de 70 participantes de vários Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. As vagas são limitadas a 150 pessoas. Não há limite de idade, apenas se espera que o inscrito tenha um alto nível na prática. “A categoria AM (amador) antecede o profissional, então é importante ter um bom conhecimento”, explicou. As inscrições se iniciam às 8 horas, com o custo de R$ 50 por competidor.

Em Suzano, será avaliado o desempenho de cada skatista amador na volta de um minuto na parte eliminatória. Os dez melhores serão julgados por três juízes profissionais credenciados e reconhecidos pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). Os quesitos serão: Constância de Acertos; Técnica; Estilo; Dificuldade das Manobras; Criatividade; e Perfeição na Execução. O uso de equipamentos de proteção será obrigatório entre os menores de idade, sendo que o Suzano Skate Park também oferece os itens para empréstimo gratuito. O uso do material é dispensável entre os maiores de 18 anos, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

Bob explicou que os três primeiros colocados na etapa receberão troféus e dinheiro: R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O evento ocorrerá ao longo do dia, com premiação prevista para as 16 horas. As outras duas etapas do circuito também devem acontecer neste ano, ainda sem datas e locais definidos pela organização.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a pista suzanense cumpre seu propósito no município, enquanto espaço plural para o lazer e a prática esportiva. "Suzano já é palco e referência para a cena esportiva. Ano passado recebemos a seleção feminina de vôlei na Arena Suzano e agora um encontro nacional será sediado no Suzano Skate Park, que conta com uma estrutura totalmente adequada para grandes torneios. Receber esses atletas é motivo de muita alegria, pois assim fomentamos os sonhos de tantos jovens suzanenses que são apaixonados pela modalidade", disse.

Estrutura

Considerada uma das maiores da América Latina, a pista é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída, e conta com mais de 20 obstáculos verticais e horizontais, bem como uma área conhecida como “bowl”.

O espaço está de acordo com os padrões usados em torneios realizados em todo o mundo e apto a sediar competições estaduais e nacionais.

O local funciona de quarta-feira a domingo, das 9 às 18 horas, com capacidade para receber até 50 skatistas ao mesmo tempo para treino