Teatro Contadores de Mentira inicia sua despedida de Suzano

Após 28 anos de trabalho ininterrupto na cidade de Suzano e há 5 anos num terreno público, o grupo Contadores de Mentira informou que teve de tomar a difícil decisão de sair da área, situada no Parque Maria Helena. Desde abril deste ano a gestão do Teatro afirma que buscava obter a renovação do decreto que permitia o uso do espaço por 5 anos, com possibilidade de renovação por mais 5 anos.

O Teatro Contadores de Mentira tem reconhecimento nacional e internacional. Está em redes de cultura na América Latina, Caribe e Europa. Desde sua abertura em 2013 ofereceu mais 1.000 atividades de cultura, cidadania e arte-educação à cidade de Suzano e região do Alto Tietê.

No início de julho o grupo disponibilizou uma nota pública onde expos toda a situação aos moradores e frequentadores do espaço.

O grupo Contadores de Mentira afirmou que ergueu o Teatro investindo seus próprios recursos e sonhos, contando com apoio de muitos fazedores culturais, comunidade e artistas, por meio de vaquinhas e doações.

Segundo o grupo, uma enorme mobilização popular aconteceu após o pronunciamento, milhares de pessoas se manifestaram em favor da continuidade do espaço no terreno público, artistas, moradores, frequentadores, centenas de postagens, vídeos e mensagens de apoio foram enviadas ao grupo e também aos gestores públicos.

Durante o período de 5 anos que estão em área pública, mesmo em plena construção e atravessando a pandemia de Covid, o grupo realizou mais de 330 atividades gratuitas à população de Suzano e Região do Alto Tietê.

O grupo Contadores de Mentira relata que está em busca de apoios para a remoção do Teatro da área pública, que custará em torno de R$ 80 mil e também estão à procura de um terreno onde possam se reinstalar e seguir suas atividades.

APRESENTAÇÕES

Para esta primeira etapa de despedida o grupo fará apresentação de duas de suas obras mais emblemáticas: Curra – temperos sobre Medeia, que completa este ano 15 anos de circulação (que aconteceu no dia 30 de setembro). E O incrível Homem Pelo Avesso, obra sobre a guerra contra Canudos. Ambos os trabalhos também falam sobre defesa do território, por isso foram escolhidos para esta despedida. Ainda nesta etapa o grupo fará o lançamento do clipe musical Samba do Decreto, que ficará disponível em suas redes digitais.

Sobre as apresentações:

O Incrível Homem Pelo Avesso – 12 de outubro/20horas/Indicação 14 anos/GRATUITO

OS INGRESSOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE 1 HORA ANTES DE CADA APRESENTAÇÃO.

Mais informações pelo WhatAapp: 11 96185-6004