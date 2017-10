Teatro Contadores de Mentira recebe show de cultura popular

O Teatro Contadores de Mentira de Suzano recebe, no sábado (28) - último dia do Festival Ciranda -, o show de Cultura Popular da brincante Ana Maria Carvalho. A atração intitulada “Por mim e Pelo Meu Povo” será apresentada às 20 horas.

A compositora, cantora, dançarina, atriz e figurinista apresenta seu álbum composto por canções autorais e de artistas da cena popular.

Ana Maria Carvalho resgata elementos folclóricos como o bumba-meu-boi, compõem ainda o repertório cirandas, acalantos e cantigas de roda. Além de Ana Maria Carvalho (voz, dança e percussão) compõe ainda o show Márcio de Oliveira, no violão; Denílson de Paula e Adhê Francisco, ambos na percussão.

Oficina

Além do show a cantora ainda realizará uma oficina de Danças Brasileiras às 10 horas no, no mesmo dia. Ela vai compartilhar uma vivência voltada para a pesquisa e transmissão das mais variadas manifestações da cultura popular, especialmente do norte e nordeste do país, como as danças de caixas (cacuriá, quadrilha, bambaê de caixa), ciranda de roda, bumba-meu- boi, tambor de crioula, e outras brincadeiras tradicionais.

Com brincadeiras de roda, exercícios de consciência corporal e improvisação, aquecimentos dirigidos e dos movimentos que constituem a linguagem corporal das danças populares, os participantes entram em contato com as músicas, cantigas, ritmos e coreografias que envolvem essas manifestações. Esse trabalho de formação e divulgação da cultura popular brasileira é realizado por Ana Maria há mais de 30 anos, e tem sido a fonte de aprendizado de inúmeros grupos e educadores por todo o país, contribuindo para que as tradições representadas por essas danças sejam difundidas em trabalhos artísticos e educativos.

Programação

As atividades integram o Festival “Ciranda – encontro de aprendizes” que teve início no dia 21 e conta com a participação de sete grupos de aprendizes e três grupos convidados. Ainda nesta terça-feira (24), o festival traz o espetáculo “Quadro em Branco” do grupo Vocacional CEU Jambeiro. A entrada é no estilo ingresso colaborativo. Com valor mínimo sugerido de R$ 5.