Teatro da Neura apresenta novo espetáculo infantil em Suzano

O Teatro da Neura apresenta uma jornada poética com o espetáculo “Das histórias fantásticas que deveríamos contas para as crianças”, no dia 29 de agosto, às 20 horas, no Teatro Doutor Armando de Ré, em Suzano. O show é indicado para crianças a partir de 5 anos.

O espetáculo trás o misterioso Instituo das Crianças que Não Dormem, um lugar onde os sonhos têm endereço fixo e se recusam a esperar pela noite. É nesse cenário encantado que vive Jean Pierre Calou, herdeiro de uma antiga linhagem de contadores de histórias, ao lado dos excêntricos doutores-artistas: Lola Piedade, Lamúrios e Nanah Nina.

Quando eles recebem uma missão urgente — encontrar a história mais fantástica do mundo para encantar a Dona Lua durante A Grande Serenata — embarcam numa aventura onde memórias se abrem como portais e revelam personagens que descobrem, na amizade, a força da diferença e, nas emoções, um ato de coragem.

Segundo o Teatro da Neura, com humor e poesia, o show espetáculo valoriza a sensibilidade da infância, o acolhimento das emoções e o poder da nossa própria história.

Com direção de Cibele Zucchi e dramaturgia de Antônio Benedito Nicodemo, a peça conta no elenco com André Antero, Cacuia Cauê, Conceni Paulina e Tuane Vieira. Os figurinos são de Érika Grizendi, e o cenário de Lígia Berber. Todos os membros de longa data do grupo.

Serviço

Espetáculo: Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças

Data: 29 de agosto, às 20h

Local: Teatro Doutor Armando de Ré – Rua General Francisco Glicério, 1354, Centro, Suzano – SP

Ingressos:

R$ 30 antecipado via Sympla (meia para todos)

R$ 60 na porta (meia-entrada com comprovante)

Vendas online: Sympla – Link na Bio do Intagram do grupo: @teatrodaneura

Classificação: A partir dos 5 anos

