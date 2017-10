Teatro da Neura encena “Sonhos do Absurdo” nesta sexta no Espaço N

Um casal estranho se reúne em um quarto para falar de crises existenciais. Um homem de meia-idade e uma adolescente, unidos por um laço nada convencional. Esta é apenas uma premissa da leitura encenada “Sonhos do Absurdo”, que será apresentada pelo Teatro da Neura nesta sexta-feira (27), às 20 horas, no Espaço N de Arte e Cultura. O Espaço N fica na rua José Garcia de Souza, 692, no Jardim Imperador, em Suzano.

Baseada na obra de mesmo nome, que foi escrita pelo cearense Jorge Raskolnikov, a produção é a estreia do ator Michel Galiotto, integrante da companhia teatral há três anos, na direção. Com classificação indicativa de 12 anos, a leitura tem entrada no esquema pague o quanto puder.

Além dos atores Fernandes Junior, Bianca Alves e Thaís Fernandes, o elenco conta com pessoas que já tiveram nenhuma ou pouca experiência com o teatro, como a dançarina Wanilly Karen e o jornalista Vinícius Amaral, que, no Teatro da Neura, exerce a função de produtor. A oportunidade do primeiro contato também se aplica ao técnico de luz Rogério Lima, que terá a oportunidade de fazer o design de luz da peça, e a maquiadora de filmes e comerciais, Michele Brito, estreando em maquiagem para teatro.

“O primeiro critério para as escolha do elenco foi o perfil. Depois, dentro desse perfil, decidi formar uma equipe de produção motivada com esse projeto. Assim, temos duas pessoas que nunca ou já tiveram alguma experiência com teatro e que acompanham a história do Neura, uma aluna da nossa oficina e dois atores do grupo. É uma oportunidade de intercâmbio artístico, inclusive, com o Rogério e Michele, que vivenciarão experiências muito diferentes”, comenta Galiotto.

Para intensificar o clima nonsense da leitura, o diretor decidiu acrescentar mais dois personagens em relação à obra original. O autor do texto, o professor Jorge Raskolnikov, apoiou a iniciativa de Galiotto. “Acho tudo válido na encenação. Pode ser uma proposta interessante ver outros atores revezando os personagens. Quando recebi a notícia de que meu texto seria encenado, fiquei muito contente e mais entusiasmado para escrever e divulgar outras obras”, comenta.