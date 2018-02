Teatro da Neura estreia ‘A Morta Mais Linda da Cidade’ no dia 2

O Teatro da Neura começa no dia 2 de março, a partir das 21 horas a temporada de apresentações do espetáculo "A Morta Mais Linda da Cidade"no Espaço N de Arte e Cultura em Suzano. Espetáculo, segundo o grupo é o mais maduro dos já produzidos com base no estudo do grupo sobre Nelson Rodrigues.

Em seus quase 14 anos de trajetória, a companhia teatral já transformou os escritos do dramaturgo em leituras encenadas, como "Cinismo: Substantivo Masculino", adaptado de "A Mulher Sem Pecado", e em espetáculos, entre eles "A Última Virgem - Uma Ópera Rodriguiana do Subúrbio", livremente inspirada em "Os Sete Gatinhos". No entanto, com "A Morta Mais Linda da Cidade", baseada em "A Falecida", o grupo apresenta o seu trabalho mais maduro.

Peça

Com direção de Antônio Nicodemo, "A Morta Mais Linda da Cidade" iniciou com profissionais do audiovisual sendo responsáveis, a partir de um chamamento que o grupo abriu em agosto, a registrar todas as etapas da produção da peça.

O espetáculo tem a morte como principal temática e o assunto é tratado de forma densa, com o corpo nu, da maneira que veio ao mundo, sendo mostrado, de forma natural, em boa parte das cenas.

De acordo com a companhia, o processo de transformar a nudez em um personagem foi árduo, com isso, para que o elenco conseguisse imergir na experiência de forma íntima e profunda, foi necessário deixar a sala de ensaio restrita apenas aos atores e à equipe técnica, que acompanha o desenvolvimento do espetáculo desde o início, é o que explica o diretor Nicodemo.

"A sala de criação é um local sagrado e os atores precisam estar à vontade para propor enquanto estão nessa etapa . Daí veio a necessidade de deixá-la com acesso exclusivo aos atores, já que o espetáculo trabalha a nudez de forma explícita e adulta", comenta.

Ainda segundo o diretor, a sala de ensaio será aberta, novamente, dias antes da estreia da peça, que fica em cartaz na sede da companhia teatral até o dia 25 de março.

"Nesse período, os fotógrafos retornam para fazer o registro final do espetáculo, que está ganhando cada vez mais forma. Isso se dá a dedicação do elenco, que está com muita vontade de fazer a peça acontecer. São trabalhadores de teatro, donos de um profissionalismo enorme. São várias gerações em um único projeto e cada um doando a sua bagagem para a composição de exatamente tudo", enaltece o fundador do

Teatro da Neura.

Além da temporada no Espaço N, "A Morta Mais Linda da Cidade" poderá ser conferida no dia 13 de abril. Ainda sem um horário definido, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré dentro da programação do aniversário de Suzano. Mais informações serão divulgadas em breve.

A classificação indicativa é de 18 anos. Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada).

O Espaço N fica na Rua José Garcia de Souza, 692, no Jardim Imperador.