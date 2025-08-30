Teatro Dr. Armando de Ré recebe peça e workshop gratuito com ator Paulo Betti

O Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro) recebe nesta segunda-feira (01/09) o ator Paulo Betti, que trará para Suzano o workshop “De Carona com a Cultura” e a peça “Autobiografia Autorizada”. Ambas as atividades ocorrem por meio da lei federal nº 8.313/1991, a Lei Rouanet.

Para participar do workshop, as inscrições devem ser feitas por meio do link bit.ly/WorkshopPauloBetti, há 30 vagas no total. Já quem deseja assistir ao espetáculo, pode confirmar a presença por meio do link bit.ly/AutobiografiaPauloBetti. O teatro abriga cerca de 300 pessoas.

A programação terá início às 14h30 com o workshop “De Carona com a Cultura”, voltado a aspirantes das artes cênicas. Durante a atividade, Paulo Betti apresentará técnicas de atuação, ritmos e fundamentos ligados à dramaturgia e ao trabalho de ator em cena.

À noite, às 20 horas, o público poderá prestigiar a peça “Autobiografia Autorizada”, indicada para maiores de 10 anos. O espetáculo traz o próprio ator interpretando a si mesmo em uma narrativa baseada em textos e cartas escritos na adolescência. No palco, ele reconstrói sua trajetória, da infância no meio rural, até se tornar ator.

Reconhecido como um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Paulo Betti, além de ator, é autor e diretor com sólida carreira no teatro, cinema e televisão. Ficou marcado por participações em novelas clássicas como “Tieta” (1989) e “Império” (2014), e em produções de grande relevância no cinema nacional como “Chatô, o Rei do Brasil” (2015) e “Guerra de Canudos” (1996).

Esta não é a primeira vez que o ator vem a Suzano. Em dezembro de 2018, durante o primeiro evento cultural do Cineteatro Wilma Bentivegna, Paulo Betti participou de uma roda de conversa e assistiu ao filme “A Fera na Selva” ao lado do público que foi conhecer o lugar.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, celebrou a vinda do ator a Suzano e ressaltou a importância do evento para o município. “Será uma grande honra ter o Paulo Betti em nossa cidade e poder contribuir com a realização do workshop e a peça que ele trará nesta segunda-feira para nossa cidade. Tenho certeza de que todos aqueles que participarem dos eventos vão sair do Armando de Ré com uma grande bagagem de aprendizado sobre a atuação e produção tanto em cinema, quanto em teatro e televisão”, destacou o chefe da pasta.