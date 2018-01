Teatro Galpão Arthur Netto retoma atividades com o 'Sarau do Galpão'

Para começar o ano o Teatro Galpão Arthur Netto retoma as atividades com o “Sarau do Galpão” que será realizado neste sábado (13), a partir das 18 horas no espaço, localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Jardim Santista em Mogi das Cruzes. O evento tem como iniciativa por meio de apoiadores arrecadar dinheiro para a manutenção do espaço.

Com a ideia de um grande sarau, um encontro de artistas e público do Galpão Arthur Netto, irá também celebrar o início das atividades e começar o ano cultural do espaço.

De acordo com um dos responsáveis pelo espaço Manoel Mesquita Junior, a entrada não tem um valor fixo, sendo no estilo ingresso colaborativo.

"A entrada já tem essa ideia e será no esquema pague quanto puder, com valor mínimo sugerido de R$ 5 por pessoa. Também serão vendidos comidas e bebidas com valores no dia do evento e que serão revertidos ao espaço", conta.

Além disso, segundo Manoel o espaço passou por uma fiscalização da Prefeitura no ano passado, e por isso está em processo de regularização de pendências legais, o que gerou custos de adequação.

"Como essas adequações estão em processo, o espaço também precisa arrecadar valores para arcar com os gastos que estão sendo feitos", ressalta.

Sarau

Como todo sarau, o evento terá inscrições no dia e o espaço estará aberto para diversas apresentações, de todas as modalidades, como literatura, música, teatro, dança, fotografia, arte visuais, performance, entre outras.

Além disso, haverá algumas inscrições antecipadas também, pois foi aberta essa possibilidade na organização do evento.

O "Sarau do Galpão" terá ainda uma dupla de apresentadores e também alguns outros detalhes para o público, além de um correio elegante, (espécie de brincadeira em que uma pessoa pode mandar um bilhetinho afetivo a outra pessoa no sentido de chamar a atenção e provocar o interesse) com interações.

Serviço

Para mais informações sobre o evento, entre em contato por meio do telefone 3433-9841, ou pelo 99986-7304.