Teatro Neura exibe espetáculo 'Tapera Casa de Branca Senzala'

O espetáculo "Tapera Casa de Branca Senzala: e algumas maldições do tempo de Santa Cruz” será apresentado desta sexta-feira (1) até domingo (3) no Teatro Neura, a partir das 20 horas. A produção é embasada nas obras do artista armorial Gilvan Samico que retrata imagens através da literatura de cordel e na criação da utilização de xilogravuras.

De acordo com o diretor da peça Antônio Nicodemo, foram meses de preparo e pesquisa que envolveram todo o elenco. "O processo iniciado em janeiro deste ano é voltado através do ‘Realismo Fantástico’, com símbolos ligados a fé e também na arqueografia pessoal. Através do resgate cultural e virtudes, ainda traz os rituais indígenas que também fazem parte da concepção dessa nova fase de estudos dentro da linguagem que dão a luz a mais um espetáculo", conta.

A cena envolve os atores que servidos da arquiografia pessoal conta a história da personagem Pilar, única na família que nasceu de noite e que carrega nos seus dezesseis anos uma imensa curiosidade de conhecer o céu. O espetáculo mostra o inicio de uma civilização cercada de mitos, maldições e personagens fantásticos, uma delas é o cavalo branco, um homem que de tanta beleza encanta as mulheres que se prendem fadadas a amá-lo para o resto dos seus dias. O imaginário de Pilar, consumido e alimentado através de histórias e livros dados por sua melhor amiga, Maria Tira Gosto, provoca no público uma visita ao passado e na herança cultural.

Para a atriz Lua Castro, a mulher sendo o destaque na peça é uma experiência mágica e provoca no público uma incitação de emoções. "Em nossa leitura encenada, realizada em junho vimos o quanto foi gratificante a reação do público em ter a mulher como uma das personagens mais importantes como destaque ", afirma.

O diretor revela que a peça é uma continuidade das três matrizes que geraram o lugar e que inclui costumes, resistências, influências e histórias. "Os rituais indígenas e a 'estética da fé' também fazem parte da concepção dessa nova fase de estudos dentro da linguagem. O ator busca na sua própria trajetória material para construção do texto, personagens, objetos cênicos, figurinos e se emprestam, para além das necessidades técnicas com a composição artística", conclui.

O Teatro Neura fica na Rua José Garcia de Souza, 692, Jardim Imperador. Mais informações, pelo telefone 9.8584-0558.