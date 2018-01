Teatro Neura inicia 2018 em ritmo de comemoração pelos seus 10 anos

Com diversas apresentações durante o decorrer do ano, o grupo Teatro da Neura, que completa 10 anos de trajetória em maio do ano deste ano, conseguiu manter bons resultados, no ano que passou, além da nova sede inaugurada há mais de três anos, o Espaço N de Arte Cultura na Rua José Garcia de Souza, 682, Jardim Imperador. Para esse ano, o grupo ainda planeja estrear três produções entre os meses de março e setembro.

O grupo atualmente conta com uma equipe de 19 integrantes, além de 15 artistas que fazem parte dos espetáculos, porém como convidados, com intuito de formar artistas e aumentar a visibilidade de cultura em Suzano.

O DS conversou com a equipe de direção e produção que contou com a presença de Fernandes Júnior, Tuane Vieira, Antônio Nicodemo, Cibele Zucche e Vinícius Amaral que falaram um pouco sobre o resultado durante o ano, além das expectativas para 2018.

O diretor do Neura, Fernandes Júnior, estimou que mais de 1,5 mil pessoas passaram pelo Espaço N em 2017. "Através do borderô, pudemos ter uma noção do público que conseguimos atingir com as nossas peças e apresentações, e com isso, ultrapassamos o número de pagantes do ano anterior que foi de 1,1 mil. E mesmo com o país em crise, percebemos que o espaço foi uma alternativa para aqueles que buscam um forma de entretenimento ", ressalta.

Dentre os espetáculos mais assistidos está a peça "A Última Virgem", encenada no mês de fevereiro, trazendo a temática do carnaval.

Para comemorar os dez anos de estreias, o grupo também apresentou atrações como "Parter", e "A Serpente", além de outras peças como "O Velório", "O Que a Terra há de Comer" e a "A Menina da Cabeça de Bola", que ganhou o prêmio Proac Infantil pela secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em novembro deste ano.

Também responsável pela corpo diretivo do grupo teatral, Tuane Vieira comenta outras atividades feitas como as leituras encenadas, que completou um total de 40 atrações desde que começou o projeto.

"Na casa do experimento, são direções e pensamentos novos em cima de novos textos para podermos dar uma reciclada", conta.

Para atrair a comunidade, o grupo ainda apostou em outras atividades como a Festa Julina com uma quadrilha teatral, o LGBTITI, Sarau de Aniversário, entre outros e também apostou mas ações fora do espaço.

2018

Com grandes expectativas para esse ano, o dramaturgo Antônio Nicodemo comenta com três espetáculos já confirmados entre os meses de março à setembro: "A Morta Mais Linda da Cidade", que estreia no dia 3 de março; o espetáculo "Antígona" que será apresentado no dia 6 de julho; e a peça "Yerma", no dia 1 de setembro.

Nicodemo conta que haverá também uma microcirculação da "A Última Virgem" em oito cidades do interior do estado de São Paulo. "Queremos formar profissionais pensadores para o teatro e também deixar uma geração de artistas na cidade", aponta Tuane.

Espaço N

A partir do dia 20, as oficinas retomam suas atividades, mas o espaço reabre no dia 16.

Aqueles que se interessarem, podem comparecer ao local e realizar a inscrição. A idade para participar é acima de 14 anos, e os menores devem estar acompanhados de um responsável.