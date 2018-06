Teatro Neura representa o Alto Tietê no Festival de Inverno em Minas

O Teatro da Neura está entre os 11 grupos selecionados para se apresentar no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais, que acontece no próximo mês. O Neura é o único grupo do Alto Tietê a participar do evento. O grupo leva a peça "O Velório", que estreou em 2013 e faz parte da "Teatrologia dos Sacrosdias", escrita e dirigida por Antônio Nicodemo.

O Teatro da Neura busca agora recursos para viabilizar a viagem. O edital contempla apenas alimentação e estadia dos 10 membros, envolvidos na produção. Faltando ainda o valor para o deslocamento até as cidades mineiras. Para isso, o grupo pede apoio. Quem doar a partir de R$ 16 ainda ganhará, em troca, um ingresso para qualquer uma das apresentações do grupo neste ano.

"Quem acompanha nosso grupo sabe que não somos financiados ou apoiados por nenhuma esfera política ou empresarial. Contamos apenas com nossa bilheteria e força de vontade dos membros para manter nossos projetos", reforça Fernandes Junior, membro e um dos diretores do Neura.

A relação do Teatro da Neura com as cidades mineiras não vem de hoje. O grupo esteve em Ouro Preto em 2010 para realizar uma pesquisa sobre estética da fé, muito presente na cidade. Desse estudo nasceu "O Velório". E em abril deste ano, retornaram a mesma cidade, para realizar novas pesquisas como foco na linguagem sacra.

Contribuições

Os interessados devem entrar em contato com um dos dois produtores do grupo: Michel Galiotto (11) 98362-2536 e Vinicius Amaral 9.7324-9150. Além disso, é possível falar com o grupo por meio de mensagens no Faceboo. Tanto do Teatro da Neura quanto do Espaço N de Arte e Cultura.

Peça

Fim da Quaresma. Semana Santa. Maria Hercília, a boa mãe cristã, sofre pelo abandono do marido. Dona Conceição, sua mãe, senhora de língua arisca; Ana Maria, a menina que anoitece, filha do matrimônio exemplar; e Graça, a criada de fé duvidosa, transitam na sua dor de mulher ferida. Dor que se revela poderosa após a visita da Madre, símbolo máximo da presença divina na comunidade, que exige um posicionamento dentro das leis da igreja. A partir daí, o inexplicável se inicia. As regras mudam e essa harmonia é quebrada: o homem retorna à casa, morto, e é velado por essas mulheres (mesmo ele desejando almofadas, já que a posição é incômoda). Na Páscoa que dura um ano, essas mulheres ganham nuances e se revelam.

"O Velório" é um espetáculo que propõe a transposição de elementos narrativos do realismo fantástico à encenação teatral.

Estreias

Durante o mês do Festival, o grupo estreia a remontagem de “Antígona”, peça que trata de questões política atuais do Brasil, com direção de Junior.

Em setembro, acontece a estreia de “Yerma” do poeta e dramaturgo espanhol, Federico Garcia Lorca, uma produção nova do grupo que trata da mulher e o tempo, dirigida por Nicodemo e Ligia Berber.

"Fora essas estreias o Teatro da Neura ainda tem uma agenda recheada até a metade de dezembro com outras apresentações nossa e de companhias teatrais convidas", comenta Nicodemo.