Terapias manuais para a reabilitação de pacientes

Dores na coluna e problemas ortopéticos. Estes são os problemas mais frequentes que aparecem no consultório do fisioterapeuta Diego Guedes Moliterno. Ele atua há dois anos no Centro Médico Clube DS, e é sinônimo de dedicação aos pacientes.

Diego sempre se dedicou muito aos estudos: é especialista em reabilitação músculoesquelética desportiva, em RPG Sourchard, osteopatia na IDOT e formação fascina neural na Academia Brasileira de Fáscia.

O profissional preza pelo bom atendimento de seus pacientes e acredita no tratamento mais humanizado.

Veja a entrevista concedida por ele ao Circuito Alto Tietê.

DS: Há quanto tempo está no Centro Médico Clube DS?

Diego: Estou no DS há 2 anos, trabalho ainda no Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes e realizo atendimento domiciliar.

DS: Por que escolheu a fisioterapeuta?

Diego: Escolhi a fisioterapia por gostar da ideia de reabilitar, poder promover qualidade de vida a pessoas que precisam.

DS: Qual sua rotina no Centro Médico?

Diego: Minha rotina no Centro Médico é bastante agitada e bem produtiva devido a grande procura de pacientes que cada vez mais vem aumentando.

DS: O que é mais gratificante na profissão?

Diego: O mais gratificante na minha profissão é poder observar passo a passo a evolução do paciente e pode auxiliar na retomada das ações da sua vida.

DS: Qual sua especialização e porque a escolheu?

Diego: Escolhi essas especializações por sempre gostar de trabalhar com as terapias manuais para auxiliar os pacientes no manejo de suas dores, e essas especializações me permitem maior conhecimento para realizar isso.

DS: Quem é o dr.Diego fora do trabalho?

Diego: O Diego fora do trabalho é uma pessoa que gosta muito de ficar na sua casa bem perto da sua família. Sou casado e tenho duas filhas, Sofia e Beatriz.

DS: Quais seus hobbies?

Diego: Meu hobbie é tomar uma cerveja gelada e bater um bom papo com amigos.

DS: Qual sua missão de vida?

Diego: Minha missão é através do meu estudo, empenho e dedicação, poder promover o melhor para os meus pacientes e sempre buscar evolução pessoal, para assim melhorar como ser humano, filho, pai e marido.