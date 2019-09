Terceira edição do Curta Suzano premia dez filmes

Um sucesso de público que foi refletido na qualidade dos filmes premiados. Assim pode ser definida a terceira edição do Curta Suzano. A mostra exibiu 41 dos 156 curtas inscritos e premiou películas em dez categorias, incluindo uma mostra estudantil de filmes produzidos por estudantes da rede pública de ensino no Alto Tietê.

Nesta edição, dois filmes foram os destaques: “Zulmira”, que premiou Douglas Cordeiro com a melhor direção e ainda levou a estatueta de melhor filme do júri, e “Pinos Mágicos Atacam IV - A Vingança”, de Moisés Pantolfi, que foi premiado como melhor filme na escolha do júri.

Os responsáveis pelos filmes selecionados destacaram a importância do evento para fomentar o audiovisual e destacaram a pluralidade das películas apresentadas. “Foi uma honra. O evento contava com produtores de diversas partes do Alto Tietê então é um reconhecimento muito gratificante. Todo trabalho de pesquisa de imersão valeu a pena”, afirma o diretor do premiado “Zulmira”.

Uma das mentes por trás da organização do Curta Suzano, Escobar Franelas, destaca que os principais objetivos da mostra foram alcançados. “Foi um momento de democratizar, difundir a produção audiovisual do Alto Tietê e formar um público através do estímulo estudantil. Acredito que atingimos essa meta”, conta.

Apoiado pelo Ateliê de Imagens, o evento segue ao longo do ano com exibições periódicas dos filmes inscritos. “Toda a primeira quinta-feira dos próximos meses estaremos exibindo os filmes apresentados no Curta Suzano em um debate mais amplo que batizamos como ‘Curta Suzano na Tela”, explica o fotógrafo Carlos Magno.

Também, ao longo dos próximos meses, o festival realizará várias ações, como oficinas, rodas de conversas, exibições e palestras que abordam o universo audiovisual.

Premiação

Todos os premiados receberam uma estatueta confeccionada pelo escultor suzannense Erasmo Amorim, especialmente para a edição do evento.

Confira os premiados

Melhor Filme: Júri Popular: “Zulmira”

Melhor Filme: Escolha do Júri: “Pinos Mágicos Atacam IV - A Vingança”

Melhor Direção: Douglas Cordeiro, em “Zulmira”

Melhor Roteiro: Nando Rodrigues, em "Clowns"

Melhor Montagem: Nando Rodrigues, em "Antes de Mais Um Dia”

Melhor Interpretação: Neide Xavier, em “Zulmira”

Menção Honrosa: “Palavras Deste Chão”

Mostra Competitiva Estudantil: “Edadeisna”, de Gabriella Rocha - EE Antonio Basilio Meneses Fonseca, Suzano