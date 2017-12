Theatro Vasques completa 115 anos com show da Orquestra de Sopros

O Theatro Vasques receberá, nesta quarta-feira (6), um concerto especial em comemoração aos seus 115 anos de história. O espaço, que é um patrimônio da cidade, será palco para uma apresentação gratuita do Quinteto de Metais da Orquestra de Sopros Paulista (OSP), a partir das 20 horas. Intitulado "All You Need is Love", o espetáculo será todo realizado com arranjos de músicas dos Beatles.

No repertório, estarão os grandes sucessos da banda, como Yesterday, Come Together, Hey Jude, entre outras. Será o quarto concerto da OSP em Mogi. O primeiro aconteceu no último dia 4 de novembro, no Centro Cultural; os outros dois foram concertos didáticos, um na Escola Municipal Professor Mario Portes, em Jundiapeba, e outro no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU das Artes), na Vila Nova União.

O Quinteto de Metais da OSP é formado pelos músicos Pedro Laurentino (tuba), Odilon Bueno (trompa), Anderson Rodrigues (trombone), Kleber Uliani e Yuri Grohmann (trompetes), todos com experiência em grandes grupos de concerto do Estado de São Paulo. O grupo é comandado pelo maestro mogiano Allan Caetano de Paula, idealizador da Orquestra.

"Tem sido uma experiência fantástica. Nos apresentamos para um auditório lotado no Centro Cultural. Nos concertos didáticos, tivemos a presença de crianças e jovens, todos muito curiosos, a maior parte alunos de projetos de educação musical da Prefeitura e, com certeza, integrantes da nova geração de músicos da Cidade", avalia o maestro Allan.

Os primeiros concertos da OSP foram viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi, com aporte de empresas da iniciativa privada. O projeto tem como objetivo difundir a música instrumental por meio de concertos gratuitos e promover a formação de público para a música erudita.

Conforme explica o maestro Allan Caetano, o Quinteto de Metais é uma representação da Orquestra de Sopros. Por ser um grupo de câmara, a formação exige alto nível técnico dos músicos integrantes, mas permite apresentações em espaços menores.

O Theatro Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro de Mogi.

Theatro Vasques

Localizado no Centro Histórico na cidade, o teatro foi inaugurado em 1902, como uma casa de espetáculos própria para operetas e teatro de revista. O projeto original do edifício, cenografia, pintura e distribuição interna, inclusive os camarins, foram confiados ao ator Roque de Castillhos, ex-aluno da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O teatro foi fechado pelo Estado Novo, na década de 30 e reaberto em 1948 para abrigar a Câmara Municipal.

Em 1980 o teatro passou por uma reforma e foi reinaugurado como Teatro Municipal “Paschoal Carlos Magno”. Após nova reforma em 2002, voltou a se chamar “Theatro Vasques”.

Em 2009 e 2013, o Theatro Vasques passou por reformas. A última, em 2013, além de garantir a preservação e conservação do edifício, compreendeu também uma modernização nos equipamentos de som e luz da casa, o que tornou o Vasques um dos teatros mais bem equipados teatros do Estado.

"O Vasques é a principal casa de espetáculo da cidade e um espaço democrático, que abriga todos os segmentos artísticos. É um local também que passou por uma série de investimentos por parte da Prefeitura. Na última reforma, trocamos todo o sistema de som e luz, tornando tudo digital. Uma reforma desse porte era algo que não acontecia ali há mais de 25 anos. E prevemos para o ano que vem mais alguns investimentos na casa, como a troca do projetor e da tela de projeção, para termos uma qualidade cada vez melhor na parte de audiovisual do Theatro Vasques", destaca o secretário de Cultura, Mateus Sartori.

O Theatro Vasques é um edifício tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap).