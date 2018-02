Theatro Vasques em Mogi recebe show ‘Tributo a Tim Maia’ no dia 7

"Gostava Tanto de Você", "Ela Partiu", "Primavera" e "O Descobridor dos Sete Mares", são algumas das músicas que embalavam as casas noturnas nas décadas de 70 a 90, por meio da voz, carisma e irreverência do cantor Tim Maia. Para relembrar os grandes sucessos do artista, no dia 7 de março, os amantes do repertório do ícone nacional poderão acompanhar a apresentação do show "Tributo a Tim Maia". A apresentação será feita pelo cantor Paulo Razek e pela banda Big Charles Band, a partir das 19h30 no palco do Theatro Vaques (Rua Doutor Corrêa, 515, Centro) em Mogi das Cruzes. E os ingressos custam R$ 10.

Segundo o artista Paulo Razek (Paulinho), responsável por interpretar a voz, figurino e a representação de Tim Maia, conta ao DS como surgiu a ideia de imitar o cantor e as técnicas usadas para chegar ao tom grave e agudo da voz do artista irreverente.

"Comecei a tocar e interpretar Tim Maia quando tinha uns 27 anos e algumas pessoas não achavam minha voz parecida com a do cantor. Então, realizei várias pesquisas e até mesmo técnicas para aperfeiçoar e conseguir encaixar a minha voz com a dele e deu certo! Quando começo a cantar, as pessoas notam a semelhança e pedem as músicas, faço aquela (canjinha), que anima o público", conta o cantor.

Além de Paulinho, a banda Big Charles Band composta por Carlos Mello (voz e violão), André Mello (teclado), Rick Hardt (contrabaixo), Diodio Battani (guitarra solo), Rafael Pereira (bateria), Flávia Caruso (percussão) e Célia Fonseca (backing vocal), também realiza o intérprete das canções durante a apresentação que tem duração de 2 horas.

Com apoio da família, Paulo também explica que ficou um tempo sem se apresentar, mas com o retorno dos shows, promete atrair além do público já esperado, os jovens da nova geração.

"Minha família me apoia bastante, porque quando fiquei desempregado as apresentações ajudou muito em casa. Com a estreia do show estamos na expectativa de alcançarmos uma média de 300 pessoas no espaço, principalmente essa nova geração que sempre pede músicas como a O Descobridor de Sete Mares", conta animado.

Cantar e interpretar um artista tão renomado como Tim Maia, é uma experiência gratificante para o artista, que não mede esforços para tocar seu público com os ritmos de MPB.

"É emocionante poder cantar suas músicas e sem dúvidas, fazer com que as pessoas se identifiquem com o passado, além disso, queremos mostrar aos jovens que é possível gostar de MPB, em especial, de Tim Maia", finaliza o artista.

Serviço

Para informações sobre compra de ingresso, através do (11) 97360-0264 (Paulinho), ou por meio do Facebook Paulo Razek.