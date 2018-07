Tradição de família suzanense, festa junina reúne cerca de 300 pessoas

Passado de geração por geração, o "Arraiá dos Ávilas" é realizado há mais de 40 anos em Suzano. Neste ano, a festa que tem por objetivo erguer o mastro dos santos António, São Pedro e São João, além de ter cunho social, aconteceu no dia 29 de junho e reuniu aproximadamente 300 pessoas.

A ideia de fazer a festa surgiu dos avós - Antônio de Ávila e Maria de Ávila - do autônomo Paulo Henrique Ávila. Católicos, eles tinham um sítio na Casa Branca, onde resolveram celebrar o mês dos santos. Para isso, decidiram reunir a família, que na época gostou da ideia e até hoje segue a tradição. "Meu avô vendeu o sítio, mas não deixamos acabar. Conseguimos um espaço aqui no Centro da cidade, onde mesmo que curto, dá para aproveitar", enfatizou Paulo.

Antigamente, o objetivo da festividade era apenas levantar o mastro dos três santos. Porém, com a morte de Maria Ávila no dia da festa há cerca de 20 anos e depois da morte de Orlando Ávila, pai de Paulo, a família resolveu também ajudar o próximo.

"Minha avó morreu depois que foi feito a reza do terço. Ela passou mal e faleceu no hospital. Desde então tivemos mais força de vontade de fazer a festa, pois víamos que eles queriam manter essa tradição. Meu pai faleceu de câncer na laringe anos depois, dois dias antes da festa. Ele recebeu atendimentos privilegiados no Hospital do Câncer, em São Paulo, de onde tiramos a ideia de também ajudar quem precisa", contou.

Assim, no ano seguinte, começaram a pedir um litro de leite por pessoa na entrada da festa para doarem ao hospital e a dois asilos de Suzano, um deles localizado no Parque Maria Helena. No 1º ano da ação, foram quase 1 mil litros de leites arrecadados. Em 2017, foram 470 litros.

Antes do início do "Arraiá dos Ávilas" deste ano, a tradição foi realizada. Houve a oração do terço e dos santos. Além disso, o mastro dos santos também foi erguido. Em seguida foi diversão.