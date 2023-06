Trajetória de empresária mostra sucesso no setor de decorações

Confira agora a entrevista que Shirley concedeu ao DS.

DS: Quando a senhora e seu marido decidiram abrir a loja Márcia Decorações?

Shirley: Em 2 de maio 1974 meu marido Israel Dantas, hoje falecido, abriu a loja, em Suzano, e colocou o nome da nossa filha, que tinha na época 4 anos. Meu marido era policial civil, com formação em Direito. Começamos com confecção de cortina, ampliamos para piso, papel de parede, persianas, e fomos sempre inovando de acordo com as novidades do mercado.

DS: Como foi o começo das atividades?

Shirley: No começo, como nós dois trabalhávamos em outros empregos, tínhamos que administrar o negócio à distância, não tinha o contato pessoal com o cliente. Começamos em um prédio alugado e com muito trabalho conquistamos um espaço próprio. Temos também duas outras lojas, uma em Poá, comandada pela minha filha Márcia, e outra em Mogi, Mardec, que tem à frente meu filho Marcelo e minha nora Karina.

DS: Qual a dica para quem está começando a empreender?

Shirley: Muita paciência, tolerância e principalmente muito respeito pelos clientes, que são nossos principais parceiros.

DS: Quais são as responsabilidades da senhora hoje na loja?

Shirley: Eu faço tudo, cuido de toda administração, desde os pagamentos de pessoal, fornecedores, contratações, compras. Até hoje tem clientes que fazem questão de serem atendidos por mim.

DS: Quais características são determinantes neste papel de líder?

Shirley: Sou exigente, respeito e quero ser respeitada. Sei o limite de cada um e sempre corro atrás de novos aprendizados, pois sou muito curiosa. Nas empresas em que eu trabalhei, nunca me neguei a atender nenhum pedido, mesmo que não fizesse parte das minhas atribuições, eu desempenhava com muita dedicação.

DS: O que a move neste trabalho?

Shirley: Eu gosto do que eu faço, gosto de estar em contato com as pessoas, gosto de me manter atualizada, eu acho que isso me deixa feliz. Com a morte do meu marido, há dois anos, eu vejo o quanto isso é importante para mim, pois me mantém viva.

DS: Quem é a dona Shirley fora da loja?

Shirley: Fiz trabalhos voluntários. Eu fui uma das fundadoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Poá na década de 90, junto com Ana Maria Guerra Guida (falecida - presidente) e Sidneia Chacon (secretária) e eu tesoureira. Fui presidente da Casa da Amizade do Rotary Clube de Poá, durante a gestão do meu marido, na década de 90. Fui rotariana e presidente do Rotary Clube Suzano Sul no ano de 2000. Dei assistência à Casa do Menor em Suzano.

DS: Conte-nos um pouco sobre sua família?

Shirley: Casei com Israel Dantas em 65, tivemos dois filhos e 4 netos.

DS: O que gosta de fazer, assistir, pode deixar dicas de livros e filmes?

Shirley: Eu gosto muito de ler, principalmente livros espiritualistas.

DS: Se fosse hoje, começaria tudo de novo?

Shirley: Eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, pois estou muito satisfeita com o resultado. Além de empregar as pessoas, eu gosto muito de passar tudo que eu aprendi pra elas, gosto de despertar nas pessoas o amor por todos os seres vivos criados por Deus, como as plantas, o solo, o ar e ajudando sempre a quem precisa.

Dona da loja Márcia Decorações, formada em Letras e Ciências Contábeis, Shirley Luiz Dantas sempre trabalhou no setor administrativo de grandes empresas e em 1978 resolveu unir-se ao marido, o policial civil Israel Dantas, para tocar o próprio negócio. Hoje comanda um comércio que completará 50 anos em 2024.