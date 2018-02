Troupe Parabolandos está com inscrições abertas para novos cursos

A Troupe Parabolandos abre inscrições para novos cursos de Dublagem e também Montagem de Teatro Musical, mais uma das novidades desenvolvidas pelo grupo. Ambos os cursos não possuem limite de vagas. Há ainda, vagas para cursos de teatro e circo. Os interessados, precisam ir ao espaço localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 581, Centro, com uma foto 3X4 e acompanhados pelo responsável, caso sejam menores de idade.

O Teatro Musical terá duração de três meses, finalizando com a apresentação do espetáculo, com aulas gratuitas. Será produzido o musical "Grease". As inscrições são para pessoas á partir de 14 anos com conhecimento em dança, teatro ou canto. As aulas tem a duração de três meses e inicia no dia 17, sendo aos sábados das 09h30 às 12h30.

Também haverá aulas para o musical "O Pequeno Príncipe", as vagas são abertas para pessoas á partir dos 12 anos, além disso, precisam ter o conhecimento em dança, teatro ou canto. As aulas iniciam no dia 22, todas ás quartas-feiras das 19 às 21h30.

Grupo

Criada em 2005, a Troupe Parabolandos completa no mês de setembro 13 anos de formação. Para comemorar a data especial, o grupo promete apresentar um espetáculo inédito, que ainda está em processo de criação, além dos eventos tradicionais como a Mostra, Guerrilha e saraus ao longo deste ano.

Por meio de histórias simples, a equipe que tem uma estimativa de 200 alunos oferece diferentes cursos na área artística, além de teatro, aulas de dança, música e circo.

Sem contar também em suas apresentações, no qual o grupo realiza uma crítica a sociedade atual e ao seu comportamento.

Os textos são criados e desenvolvidos pelo grupo com o objetivo de promover a reflexão do público com roteiros em sua maioria inusitados, que procuram expor o paradoxo, a incoerência e a ignorância dos personagens, que tem suas neuroses e loucuras intensificadas.

Formada pelos diretores Rafa Marcondes e Keyla Godoy, a equipe também conta com artistas, atores, circenses e bailarinos, entre eles estão: Daniel Max, Carol Marcondes, Jackson Adriano, Tatá Rodrigues, entre outros que realizam vários trabalhos no município e outras cidades da região como referência cultural e artística. Mais informações, por meio do telefone 4742-8513.