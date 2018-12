Troupe Parabolandos recebe em janeiro o musical 'HighSchool Brasil'

Depois de um ano de estruturação, a Troupe Parabolandos recebe, a partir desta semana, vários espetáculos de grupos e artistas parceiros. Os eventos que começam nesta quarta-feira, 2, e terminam na próxima terça-feira, dia 8, estão recheadas de novidades e atrações.

Para iniciar o ano de 2019, a Troupe recebe em sua casa o da Oficina de Interpretação de São Luis, uma parceria de intercâmbio com artistas do Maranhão. A primeira delas, será realizada gratuitamente no dia 4, às 19 horas, com a exibição do filme "Bullying", com uma produção do Maranhense.

Musical

Na continuação da programação de eventos, será realizado no próximo sábado, 5, às 19 horas, a pré - estreia do musical "HighSchool Musical Brasil" dirigido pela própria Troupe Parabolandos e produzido pela Oficina de Interpretação de São Luis. O High School Musical Brasil estreia em Fevereiro em São Luis do Maranhão.

Grupo

Criada em 2005, a Troupe Parabolandos completou em 2018, 13 anos de formação, e só no ano passado conseguiram atrair cerca de 10 mil pessoas que puderam prestigiar e conhecer o trabalho através das apresentações e espetáculos. Para 2019, o grupo promete continuar com os eventos tradicionais, saraus e também os espetáculos teatrais.

A Troupe também está com outras novidades, desta vez, com a reforma do espaço teatral. "Foram construídos dois auditórios pra apresentações e palestras, além de investirmos em toda a infraestrutura para deixar o espaço de cara nova para 2019", afirmou Rafa Marcondes um dos diretores do grupo.

Além de Rafa Marcondes e Keyla Godoy também faz parte da diretoria da Troupe. A equipe também conta também com artistas, atores, circenses e bailarinos, entre eles estão: Daniel Max, Carol Marcondes, Jackson Adriano, Tatá Rodrigues,

Cursos

As inscrições para os cursos de teatro, circo, circo aéreo, teatro musical, ballet, StreetDance, dublagem estão abertas e as aulas iniciarão em fevereiro.

Maiores informações pelas redes sociais da Troupe Parabolandos ou WhatsApp 98320-3863.

O teatro Troupe Parabolandos fica localizada no Centro de Suzano, na Avenida Antônio Marques Figueira, 570.