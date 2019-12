Última atração do ano do Circuito SP será apresentada em Mogi na próxima quinta-feira

Mogi das Cruzes vai receber, na próxima quinta-feira (12), a última atração do ano do Circuito SP. É o espetáculo “Pandora”, uma criação das atrizes Jaqueline Roversi e Jordana Korich, com direção e supervisão dramatúrgica de Leona Cavalli. A apresentação será a partir das 20 horas no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, com entrada gratuita e recomendação etária de 12 anos.

A peça nasceu de uma pesquisa de três anos das atrizes sobre as mitologias que constituem o arquétipo feminino e de suas distorções ao longo dos séculos, que resultaram na imagem da mulher como se tem hoje em dia. As atrizes buscaram também referências históricas, desde as antigas sociedades pré-patriarcais, pesquisando as relações do meio social com o feminino nas tradições de diversas culturas.

A investigação resultou numa história contemporânea de duas irmãs que se reencontram, dois anos após a morte da mãe: Janaína (Jaqueline Roversi) jamais saiu da casa da família na serra, onde passaram a infância. Ela mantém um ateliê de artes e segue a profissão da mãe, contadora de histórias, e também estuda mitos e culturas ancestrais. Já Joana (Jordana Korich) foi embora para estudar na capital e se tornou engenheira. Tem uma visão mais prática da vida e persegue a realização financeira.

Joana se vê obrigada a voltar ao lar do passado, pois acaba de ser expulsa de seu próprio projeto por engenheiros e donos de empreiteiras, depois de uma longa luta para afirmar seu lugar num meio tradicionalmente masculino. Janaína, comemorando o reencontro com a irmã, decide lhe mostrar, pela primeira vez, um baú onde estão guardados os “tesouros” da família, memórias e lembranças das duas, de sua mãe e de antepassados.

Aos poucos, revela-se a tensão entre as duas irmãs, e a polaridade de seus universos e expectativas. Janaína se ressente por ter cuidado sozinha da mãe doente até o final, enquanto Joana não aceita que a irmã tenha se apossado da casa da família, única herança deixada pela mãe.

A atração é oferecida pelo Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Mogi das Cruzes e Lwart Lubrificantes. O Circuito SP (antigo Circuito Cultural Paulista) reúne mais de dez anos de história e leva produções artísticas de excelência a diversas partes do Estado de São Paulo, sempre com entrada gratuita. Trata-se de um mecanismo de fortalecimento da arte e da cultura nos municípios paulistas, tendo como base uma programação diversa, que inclui nomes já conhecidos do grande público e também novos e promissores talentos.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde a peça será apresentada, fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro da cidade.

Sobre Leona Cavalli

Consagrada no cinema por filmes como "Olga", "Cafundó", "Carandiru" e "Amarelo Manga”, Leona Cavalli participou como atriz de mais de 14 peças e seu mais recente trabalho na TV foi na novela “Órfãos da Terra”, da TV Globo. Também atuou em “Amor à Vida”, “Gabriela”, “A Vida da Gente”, “Negócio da China”, “Duas Caras”, “Belíssima”, e nas séries “Amazônia” e “Dalva e Herivelto”. Foi apresentadora do Canal Brasil de 2007 a 2014. Esteve ainda por um período na TV Record, na novela Apocalipse.