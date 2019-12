Último Bairro Feliz do ano será realizado neste domingo em Taiaçupeba

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste domingo, das 11 às 15 horas, mais uma edição do Bairro Feliz, desta vez em Taiaçupeba. O Programa, que tem como objetivo levar diversão lazer e serviços sociais aos bairros mogianos, disponibilizará mais de 50 ações para os moradores do distrito e proximidades.

A iniciativa será realizada na praça em frente à Igreja de Santa Cruz, na travessa das ruas Seis de Junho e Guararema. Além das ações já oferecidas pelo Bairro Feliz, a população presente poderá presenciar as tradicionais apresentações das “Festas das Crianças” e “Festa do Papai Noel”.

As crianças que comparecerem com os responsáveis no Bairro Feliz se divertirem com os brinquedos infláveis instalados no local, são eles três pulas-pulas, dois tobogãs, duas piscinas de bolinhas e um kit-play.

No espaço Pet, haverá vacinação antirrábica, além de agendamento para castração de animais domésticos (cães e gatos) para o Centro de Controle de Zoonoses. Outros serviço disponível será uma palestra sobre os cuidados e benefícios de ter um animal castrado.

Na área da Saúde, ambulâncias estarão de prontidão para atender a população e agentes ensinarão sobre a campanha contra o mosquito Aedes aegypti. Haverá também aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exame de IST/Aids, coleta de Papanicolau, atendimento odontológico e acupuntura auricular, além de atualização da Carteirinha de Vacinação.

A Polícia Civil realizará atendimentos para a emissão da 1ª via da carteira de identidade para menores de 18 anos. Para o procedimento, basta levar o original e uma cópia da Certidão de Nascimento. O Banco do Povo marcará presença para divulgação e orientações a micro e pequenos empresários.

A Educação levará alunos e ex-alunos do Crescer para prestar serviços de corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas.

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Móvel está à disposição para fornecimento de segunda via de carnê do IPTU, serviços do Semae, ISS, cartões SIS e SUS, cartão de estacionamento para idoso e cartão SIM. A Secretaria de Finanças prestará serviços de cobrança amigável, atualização de cadastro e informações de Cadastro Imobiliário.

A unidade móvel do Semae prestará serviços de alteração de titularidade de conta, alteração e cancelamento de endereço de entrega, emissão de segunda via, cancelamento de débito automático e solicitações para vistoria, aferição de hidrômetro, nova ligação, religação, troca de registro, reativação/inativação de ligação, parcelamento de dívidas e revisão de faturamento.

A população também terá à disposição Emprega Mogi, Procon, sala de informática, orientação jurídica, unidade móvel da Assistência Social, Meio Ambiente, Ilumina Mogi, Cuida+Mogi, exposição de artesanato, entre outras ações.