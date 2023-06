Um jornalista à frente de duas secretarias em Itaquá

DS: Quando e como ingressou na política?

Marcello: Ingressei na política através do movimento estudantil. Me mudei para Itaquá em 2003, há 20 anos. Fui do grêmio estudantil da Escola Estadual Durval Evaristo dos Santos. Além disso, fui presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, tesoureiro geral da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e diretor de Políticas Públicas para a Juventude da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Também passei pelo Conselho Nacional da Juventude, atuei no Conselho de Segurança da cidade, Conselho da Criança e do Adolescente, participei de associação de bairro, ONGs dentro dos bairros e sempre tive uma participação militante na cidade. Nesse processo, conheci o prefeito Eduardo Boigues, quando estava como editor-chefe do jornal Contraponto, e naquele momento, em 2015, começamos a discutir a possível candidatura dele a prefeito, quando comecei a agir na pré-campanha do então candidato.

DS: Quais as funções de um secretário de Governo?

Marcello: A Secretaria de Governo tem o papel de auxiliar as outras secretarias, a assessorar o prefeito diretamente e ajudar a condução da gestão para atingir as metas e o planejamento da gestão do prefeito. Então é uma secretaria em que as outras se encontram e fazem essa integração. Dentro da Secretaria de Governo temos o Departamento de Comunicação, o Procon, o Centro de Processamento de Dados (CPD), o Departamento de Convênios e a Comissão de Cerimonial.

DS: Quais os maiores desafios de ser secretário em Itaquaquecetuba?

Marcello: O maior desafio é ter pronta resposta. Assim como todas as cidades, Itaquaquecetuba também tem problemas, mas existe uma cobrança do prefeito Eduardo e de toda a equipe para que tenhamos pronta resposta. O desafio é garantir resultados, ter dinamismo e agilidade para essas situações.

DS: Quais as maiores conquistas nesta gestão?

Marcello: As maiores conquistas foram a valorização da nossa cidade, a reconquista da imagem positiva de Itaquaquecetuba dentro do cenário político local e regional, o resgate do orgulho do morador e, principalmente, as grandes obras e as ações em cada secretaria.

DS: O que falta para Itaquaquecetuba ser reconhecida como uma das melhores cidades do Alto Tietê?

Marcello: Itaquaquecetuba já está começando a ser considerada a melhor cidade do Alto Tietê. No passado, Itaquá era destaque em notícias negativas. Hoje, com a gestão do prefeito Eduardo, nós temos o destaque com notícias positivas de entregas, obras, programas, projetos e ações que valorizam e fortalecem a nossa imagem.

DS: Quem é o Marcello fora da prefeitura? Como você se descreve?

Marcello: Fora da prefeitura é o filho da dona Zuleide, irmão da Laura, filho do seu Antônio. Aquele cara que gosta de estar junto à família, que é voluntário em várias causas na cidade e fora dela, além de rotariano do Rotary Club Itaquaquecetuba Inovação. Um cara que gosta de participar de eventos e de sair.

Com 34 anos de idade, o jornalista Marcello Barbosa da Silva se destaca pela versatilidade à frente de duas secretarias na Prefeitura de Itaquaquecetuba: Governo e Obras. Desde muito cedo, trabalhou em blogs de notícias e ainda como estudante de jornalismo, abriu um jornal semanal, o Contraponto, que circulou durante três anos. Na sequência, investiu em sua agência de comunicação, que tinha duas franquias de marketing digital e também um portal de notícias. Conheça agora um pouco mais sobre o secretário e como ele ingressou na vida política.