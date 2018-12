Vila de Natal de Poá recebe cantora Kell Smith neste sábado

A programação da Vila de Natal, na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro), tem sido um sucesso em Poá, reunindo pessoas da cidade e região e neste sábado (15), às 21 horas, o espaço contará com a apresentação da cantora Kell Smith. O show promete lotar a praça, que foi totalmente decorada para reforçar o clima natalino no município e para oferecer diversas atrações para população.

Segundo a Secretaria de Cultura e Esportes, o show de Kell Smith tem causado grande expectativa na cidade, já que a música da cantora "Era uma vez" foi a letra mais buscada no Google em 2018. A lista de dez letras mais procuradas no ano no Brasil foi divulgada nesta quarta-feira (12/12).

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou que a Vila de Natal é um espaço de “sonhos” e “encantamentos” criado especialmente para alegrar a família poaense, em especial as crianças. “Fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população uma bonita decoração e um espaço onde ela possa se divertir e ter momentos de descontração”, comentou.

Para o prefeito Gian Lopes, não tem alegria maior do que ver o sorriso estampado nos rostos das crianças e a satisfação dos pais em proporcionar estes momentos para os seus filhos. “A magia do Natal vai estar presente até o final do mês aqui na Praça e espero que todos possam visitar a ‘Vila de Natal’ e viver o sentimento que esta época do ano proporciona que é o de união, principalmente das famílias”.

A “Vila de Natal” conta com diversos espaços, como a Casa do Papai Noel, Praça de Alimentação, área para comercialização do artesanato local e palco para as apresentações de corais e de artistas. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 16h às 22 horas e de sábado e domingo, das 10h às 23 horas.

Kell Smith

Kell iniciou sua trajetória na música gospel, sendo apresentada posteriormente aos LPs de música brasileira pelo seu pai. Dona do hit “Era Uma Vez”, que hoje já ultrapassa 195 milhões de visualizações no Youtube, Kell quebra barreiras por onde passa.

Foi assim também com a canção “Respeita as Mina”, que foi lançado no Dia Internacional da Mulher e se tornou um dos maiores hits de 2017 com o grito do empoderamento feminino em que ela canta: "(...) Respeita as mina/Toda essa produção não se limita a você/Já passou da hora de aprender/Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser".

É uma mistura de hip hop com pop, com arranjos crescentes em camadas a partir de uma levada de violão. A faixa é uma das músicas do disco de estreia “Girassol”, lançado em abril de 2018, com produção e direção artística de Rick Bonadio e de sua equipe do Midas.

No repertório, cordas, violão, piano e MPB dão igualmente o tom em “Meu Lugar”. Elis Regina é uma influência perceptível em “Viajar é Preciso”, que apresenta uma MPB com pegada pop, insert de acordeão e projeção de imagem de Kell, como se fosse a Pimentinha da Música Popular Brasileira se apresentando.

Entre as inéditas, Kell canta “Ai de Mim”, “Capuccino”, “Respira Amor”, “Marcianos” e, claro, o single que batiza o CD.