Viveiro Municipal de Suzano recebe audição musical no próximo sábado

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura recebe neste sábado (01/02) mais uma performance musical especial com o grupo Aprisco Play. O encontro gratuito será a partir das 10h30, com cerca de uma hora de apresentação. A entrada é livre.

Na oportunidade, os visitantes também poderão participar de uma experiência musical imersiva junto ao grupo, que traz instrumentos de cordas tradicionais, como lira, kanteles e violino, além de coral.

A performance intitulada Conto de Fadas e Movimento Participativo "Os Filhos do Rei Lear" deve apresentar um enredo sensível, tratando da espiritualidade da natureza, sua destruição pelas forças do mal e sua redenção pelo poder da música. O espetáculo poderá ser apreciado por pessoas de todas as idades.

Esta é a segunda vez que o grupo musical se apresenta no Viveiro Municipal, sendo que a primeira ação aconteceu no período de Natal, com canções temáticas e performance participativa junto aos frequentadores do espaço. A atividade atraiu dezenas de espectadores que puderam conferir de perto a experiência musical única.

Desde sua inauguração, o Viveiro Municipal tem ofertado momentos de lazer para todas as famílias suzanenses, sendo que o espaço recebe uma média de 250 visitas por dia, durante os finais de semana. No último ano, a equipe ainda tem se empenhado em promover diversos cursos voltados à jardinagem, educação ambiental e parcerias para encontros de meditação, Reiki e auriculoacupuntura, além do Play Pet, anexo ao local.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Play Pet ficam na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Outras informações pelo telefone (11) 4749-3943.