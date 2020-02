Viveiro Municipal promoverá Carnaval Alternativo no dia 22

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura promoverá no próximo dia 22 (sábado) o evento Carnaval Alternativo. O encontro será das 9 às 10 horas e contará com uma aula experimental de Euritmia, que visa a harmonização e a integração dos participantes por meio de exercícios e movimentos leves.

A ação será gratuita e aberta para pessoas de todas as idades que buscam uma atividade tranquila entre amigos e familiares no sábado de Carnaval. Para isso, basta apresentar o nome com antecedência no próprio Viveiro Municipal (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) ou pelo telefone (11) 4749-3943.

A expectativa é de que a oficina abrigue de 30 a 40 participantes, que terão oportunidade de conhecer a Euritmia, prática que consiste em uma ginástica do corpo, da alma e do espírito adotada em centros holísticos e empresas, como atividade de harmonização e integração da equipe, a partir de apresentações coreografadas.

O assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, explicou que o objetivo é que seja uma atividade revitalizante.

“Esta é uma proposta de alternativa para o Carnaval elaborada pelo Viveiro Municipal, que, desde sua inauguração, busca promover ações diferenciadas voltadas ao bem-estar dos suzanenses. Inclusive, já recebemos encontros de meditação, Reiki e Auriculo acupuntura”, relembrou.

A aula experimental de Euritmia segue o modelo participativo apresentado nas duas últimas atividades promovidas no local, em parceria com o grupo musical Aprisco Play.