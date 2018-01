Walmir Pinto fala de sua atuação como ator em minissérie da Globo

Ator, diretor e dramaturgo, o atual vice-prefeito de Suzano Walmir Pinto, fala ao DS sobre sua experiência, de quase 30 anos, e participações em novelas, minisséries, longas metragens e peças teatrais. Ainda descreve como consegue conciliar a vida política com a arte, além de trazer a vivência da Cultura para o município.

Walmir começou como ator em diversos espetáculos teatrais e até mesmo na tevê e no cinema. Sua participação mais recente foi na minissérie "Treze Dias Longe do Sol", no qual contracenou com a atriz Debora Bloch.

Segundo ele, seu personagem fazia parte do núcleo de segurança do escritório da Baretti Construtora. Walmir conta como foi a experiência de contracenar com a atriz, que interpretou a personagem Gilda, a diretora financeira da construtora, e uma das responsáveis pela queda do centro médico. A minissérie terminou na última sexta-feira.

"Meu personagem era o chefe de segurança da Construtora Baretti, e na cena em que contracenei com a Debora foi justamente no momento em que ela foi expulsa do cargo como diretora da empresa. A atriz é uma pessoa encantadora, antes mesmo de começar as gravações, tivemos ensaios e ela participou das trocas de falas comigo”, disse Walmir que faltou também sobre a cena que fez com o ator Enrique Diaz que interpretava o personagem Newton - o responsável pelos cálculos estruturais do prédio da construtora Baretti.

Trabalhos

Na lista de trabalhos do vice-prefeito está a série “Contos de Edgar" , produzido pela Fox, e “O Caçador”, da Globo. Além de comerciais e novelas como "Chiquititas" e "Carrossel", ambas do SBT. Dentre os espetáculos teatrais estão "Leonor de Mendonça", "O Coração Verde dos Pássaros, "O Judas em Sábado de Aleluia", "Igual contra Igual", "Abra as Asas sobre Nós", e outros.

Walmir também já foi integrante da Cia. Resgate de Teatro e Fábrica Cia. De Teatro, em São Paulo, época em que percorreu com diversos espetáculos em cidades paulistanas. Também criou e dirigiu o grupo Cotecos, no Colégio Suzano, onde ainda foi professor de Artes e Teatro. Sem contar que foi responsável pela criação da Cia. Cinco de Teatro e da Associação Paulista de Artes Cênicas (APAC). Além disso, montou a companhia "Atores Insanos" que permanece até hoje em atividade. Como dramaturgo, é autor de peças inéditas de teatro, como "O Atordoado", "Braszil", "O Silêncio" e "Cerimônia do Adeus".

Por oito anos, também foi secretário da pasta de Cultura de Suzano, neste período implantou projetos ações como a política pública focada na descentralização e valorização dos artistas locais. "Realizar projetos para a cidade é fundamental, inclusive voltados para a cultura. Sei como os artistas necessitam de oficinas e cursos voltados para a arte. Na gestão como secretário de Cultura ofereci à população projetos voltados para a ação cultural e mantivemos até hoje. Inclusive o Cine Teatro (que está sendo implantado no antigo plenário da Câmara) é uma novidade que de certa forma trará evidência para formar novos profissionais na área e também grupos com ideias de criar novos espaços de arte na cidade”, disse.