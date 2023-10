Wellington da Silva Santos: 24 horas dedicadas à advocacia

Formado há mais de 20 anos em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Wellington é pós-graduado em Direito Imobiliário e Condominial e respira advocacia 24 horas por dia.

Conheça um pouco da história deste profissional no Circuito Alto Tietê.

DS: Como iniciou a carreira como advogado?

Wellington: Escolhi a profissão de advogado pois, quando eu tinha dezesseis anos de idade, presenciei injustiça feita contra meu pai. Neste mesmo momento minha família contratou um advogado que assumiu o caso, resolvendo a situação de forma muito célere. Naquele exato momento não tive dúvidas de que também me tornaria advogado.

No último ano da graduação de Direito, estagiei no escritório do grande advogado e amigo Dr. José Raimundo Araújo Diniz, o qual permitiu que eu ali exercesse meus primeiros passos na advocacia depois da aprovação no Exame da Ordem.

Essa relação durou dez anos, sendo que em 2010 consegui abrir meu escritório próprio, o qual tenho a felicidade de dividi-lo com dois grandes irmãos, os advogados Dr. Cristian Ricardo Sivera e Dr. Lucas Navarro Souza.

DS: Qual a área de especialização e por que escolheu?

Wellington: No escritório atendemos ações cíveis, empresariais e trabalhistas, e de família e sucessão. Esses são os ramos do Direito que mais tenho clientes e afinidade de estudar muito sobre o tema.

Vale lembrar que sou um eterno apaixonado pelo Direito Penal. Porém, atualmente milito nesta área apenas pelo convênio da Assistência Judiciária.

DS: Você foi presidente da OAB. Qual foi o maior desafio neste período?

Wellington: Realmente fui presidente da OAB Suzano por duas gestões. O meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi levar cidadania a nossa sociedade por meio do convênio da Assistência Judiciária na época da pandemia de Covid-19.

DS: Qual a maior dificuldade enfrentada hoje pelos advogados brasileiros no exercício da profissão?

Wellington: A insegurança jurídica que atualmente estamos vivendo pois, enquanto os processos estiverem sendo julgados por suas respectivas "capas" e pelos nomes que ali estão, os direitos básicos estarão sendo violados.

DS: Qual recado você deixa para os futuros advogados?

Wellington: Estudem sempre! O Direito e a advocacia não são caminhos de sucesso rápido ou momentâneo. A advocacia é muito mais do que alguns segundos das redes sociais. Por ser uma profissão de confiança, a mesma precisa de tempo para se consolidar.

DS: Quem é o Wellington em casa?

Wellington: Sou uma pessoa simples, amante do bom e velho Rock n' Roll, que às vezes gosta de se aventurar na cozinha, que gosta de ir à feira livre aos sábados e de diversões simples em família. Também adoro pedalar, embora não tenha feito muitos passeios nos últimos meses.

DS: É casado, tem filhos?

Wellington: Sou casado com Silvia Morais e pai da amada Vivian Polidoro Santos, também futura advogada.

DS: O que significa família pra você?

Wellington: Para mim, família é o alicerce e o combustível de tudo que é bom na minha vida.

Presidente da OAB de Suzano por duas gestões, Wellington da Silva Santos é um apaixonado pela profissão que escolheu ainda aos 16 anos, quando viu o pai sofrer uma injustiça. "Neste mesmo momento minha família contratou um advogado que assumiu o caso, resolvendo a situação de forma muito célere", conta.