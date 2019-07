'WorkChoc – Loucos por Chocolate' apresenta deliciosas novidades de 6 a 9 de julho

O próximo final de semana promete ser um dos mais frios deste ano. E não existe combinação melhor que clima de inverno e as delícias do chocolate. Por isso, as pessoas não podem perder o “WorkChoc – Loucos por Chocolate”, que terá sua terceira edição, de 6 a 9 de julho, na Praça da Bíblia (Alameda Pedro Calil, 10, Centro), evento que vai movimentar Poá.



A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso e é uma ação para promoção e interação de produtores de chocolate no Alto Tietê e Grande São Paulo. A entrada é franca e a população contará além da gastronomia, com palestras, aulas show (aproximadamente 650 vagas), música e artesanato.



“Estamos realizando eventos que visam fomentar o setor turístico de Poá e oferecer para nossa população e pessoas de outras cidades opções para elas se divertirem e poderem conferir todos os atrativos que nosso município oferece. Tenho certeza que ‘WorkChoc – Loucos por Chocolate’ será um sucesso, assim como nas últimas duas edições”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Turismo, Lauriston Barros, reforçou que os eventos que estão sendo planejados se enquadram nas atuais necessidades de promover o Turismo em Poá. “O WorkChoc vai trazer pequenos e médios produtores para conhecer o potencial turístico da cidade. Também poderemos no evento fortalecer os laços entre empresários, que posteriormente poderão investir em nosso município".



Durval Parreira, da Associação Compasso, explicou que o formato do "WorkChoc – Loucos por Chocolate" segue um perfil de “feira de negócios” e está se consolidando no calendário do município até o momento. “O foco do evento é atrair turistas e investidores. Também contaremos com a parte de cursos, sempre com chefs de cozinha, com temáticas do momento ligadas ao chocolate. Esta é uma ação importante e vai contribuir para qualificação de confeiteiros, padeiros, profissionais liberais, entre outros”.



Aulas Show

Os interessados em participar das aulas show precisarão realizar as inscrições na Casa do Artesão (Praça da Bíblia). Será necessário doar um pacote de leite em pó e as doações posteriormente serão destinadas ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá.



Serão apresentadas técnicas para bombons, trufas, brigadeiro, brownie, ganache, bolos, pão de mel, entre outros. Mais informações (11) 4639-3413 e (11) 4638-6575.

Programação do Workchoc



Sábado (6/7)

13h30 às 14h30 – Aula show Descobrindo os encantos dos bombons com o chef Glosué Ribeiro

15h00 às 16h00 – Aula show Trufas para se apaixonar com o chef Glosué Ribeiro

16h30 às 17h30 – Aula show Descobrindo os encantos dos bombons com o chef Glosué Ribeiro

18h00 às 19h00 - Aula show Trufas para se apaixonar com o chef Glosué Ribeiro

19h00 às 22h00 – Big Band Guarulhos



Domingo (7/7)

11h00 às 12h00 – Normatização de rótulo com o empresário Quintino

13h00 às 13h50 - Aula show Brigadeiro Funcional/Brownie Fitness com a culinarista Cristiane Valdez

14h00 às 14h50 – Técnicas de Ganache e Chantily – Aplicação sobre o Bolo com a confeiteira Sara Santos

15h00 às 15h50 – Técnicas de placa de acetato sobre bolos com a confeiteira Sara Santos

16h00 às 16h50 – Técnicas de pão de mel com a confeiteira Sara Santos

17h00 às 18h15 – Do Cacau ao chocolate – História técnica e aplicação com Hellysson Martins

18h20 às 19h30 – Bolo de pote – Receitas criativas/Julgamento do concurso

19h40 às 22h30 – Orquestra de Câmara de Suzano



Segunda-feira (8/7)

13h30 às 14h30 – Aula show Descobrindo os encantos dos bombons com o chef Glosué Ribeiro

15h00 às 16h00 – Aula show Trufas para se apaixonar com o chef Glosué Ribeiro

16h30 às 17h30 – Aula show Descobrindo os encantos dos bombons com o chef Glosué Ribeiro

18h00 às 19h00 - Aula show Trufas para se apaixonar com o chef Glosué Ribeiro

19h00 às 22h00 – Orquestra de Arujá



Terça-feira (9/7)

11h00 às 12h00 – Embalagem como agregador na experiência do cliente com o chef Danilo Fortunato

13h30 às 14h30 – Aula show Leite Condensado Zero Açúcar – Brigadeiros Saborizados com a confeiteira Sara Santos

15h00 às 16h00 – Aula show Brigadeiro Funcional/Brownie Fitness com a culinarista Cristiane Valdez

16h30 às 17h30 – Aula show Técnicas de decoração em pão de mel e cupcake com a confeiteira Sara Santos

18h00 às 19h00 - Aula show Técnicas de textura para acabamento em confeitaria com a confeiteira Sara Santos

19h00 às 22h00 – Orquestra Hyper