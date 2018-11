Casos de estupro têm alta de 39% em Suzano; 75% são contra crianças e adolescentes

Suzano registrou 57 ocorrências de estupro de janeiro a julho deste ano. Deste total, 43 (75%) foram contra crianças ou adolescentes. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a cidade teve um aumento de 39%. Em 2017, foram 41 casos computados em sete meses. Os dados pesquisados estão disponíveis na página da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

As regiões com mais casos foram o Centro e Boa Vista. As delegacias responsáveis pelo perímetro central (Central e Delegacia de Defesa da Mulher) tiveram 26 ocorrências de violência sexual, totalizando 21 contra crianças ou adolescentes e cinco a mulheres acima de 18 anos. Já o 2º distrito policial (DP) computou 23 estupros, sendo que, 17 foram contra menores de idade e seis a mulheres adultas. O 1° Distrito Policial, responsável pelo Distrito de Palmeiras, registrou oito ocorrências de violência sexual. Destas, cinco a vulneráveis e três estupros.

Levando em conta o período analisado, a cidade teve alta de 39%. De janeiro a julho de 2017, foram 41 casos em Suzano. Destes, 28 foram contra crianças e adolescentes e 13 a mulheres acima de 18 anos.

Para a delegada da DDM, Silmara Marcelino, o número de ocorrências deste tipo são subnotificadas. Ela analisa que vítimas não registram os casos por dois motivos: o primeiro por vergonha ou constrangimento e o segundo devido à impunidade.

Silmara também avaliou os motivos do aumento no número de ocorrências. "Quando é divulgada a prisão de algum estuprador, a vítima acaba assistindo e criando coragem para registrar o fato", disse.

Perguntado sobre a expressiva quantidade de casos de estupro de vulnerável, a delegada pontuou que este tipo de ocorrência tende a chegar de várias formas, como por meio de amigos, hospital ou escola. "Geralmente, o agressor é alguém próximo da família ou da mesma. Crianças e jovens pensam diferente e sofrem de outra forma. Muitas vezes, contam para amiguinhos, ou os abusos são descobertos após irem a um médico".