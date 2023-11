13º da indústria

Em todo o País, o pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de R$ 291 bilhões, diz levantamento divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O valor representa aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todos os bens e serviços produzidos no País e será pago a cerca de 87,7 milhões de pessoas: trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.057.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o décimo terceiro salário é um importante incentivo para a economia regional no fim do ano. Levantamento realizado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Alto Tietê, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), estima que o pagamento extra da indústria de transformação deve injetar mais de R$ 198 milhões na área.

De acordo com as regras, a primeira parcela do décimo terceiro precisa ser paga aos trabalhadores até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. Atualmente, a área de abrangência do Ciesp Alto Tietê (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano) conta com mais de duas mil indústrias de transformação que empregam mais de 74 mil colaboradores.

A indústria responde por cerca de 25% dos empregos com carteira assinada no Alto Tietê e, tradicionalmente, é o setor que oferece as melhores remunerações entre as atividades econômicas. Atualmente, o salário médio pago pelas empresas da região é de mais de R$ 2,6 mil, considerando a média dos valores ofertados nos últimos três meses entre admissões e demissões.

O que é décimo terceiro salário? O benefício conhecido como 13º salário é um pagamento extra concedido a todos os trabalhadores formais com carteira assinada, realizado no final do ano. Foi implementado no Brasil em 1962.