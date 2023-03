13º no Saneamento Básico

Quando se fala em saneamento básico, logo é imaginado o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Entretanto, o saneamento básico inclui uma série de outros serviços fundamentais para a qualidade de vida de uma população.

De acordo com a Lei 11.445/07, pode-se definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma determinada população, ela deve ser captada e tratada para que se torne potável. Todos os processos necessários para enviar água de qualidade à população incluem-se no saneamento básico."

Na semana passada foi divulgado o levantamento nacional do “Ranking do Saneamento”, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados.

Os dados foram importantes. Destacou novamente a cidade de Suzano como uma das melhores do País em relação ao serviço oferecido.

O município foi a única melhor colocada entre o Alto Tietê.

Em 2023, o município avançou uma posição e apresenta agora o 13º melhor saneamento do Brasil, se mantendo na liderança regional e única cidade do Alto Tietê a configurar entre as 20 primeiras, estando à frente também de grandes capitais brasileiras.

De acordo com o estudo, de 0 a 10, a nota conferida ao serviço oferecido aos munícipes suzanenses é 9,3, conforme os parâmetros analisados. Em relação ao Estado, Suzano possui o melhor saneamento da região e figura como 8º melhor dentro do território paulista, atrás apenas de São José do Rio Preto, Santos, Limeira, Piracicaba, São Paulo, Franca e Sorocaba.

O estudo é elaborado a partir dos dados da base 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), considerando os índices de acesso à água e ao esgotamento sanitário (coleta e tratamento de esgoto), população total atendida com água tratada e rede de esgoto, tratamento do esgoto, índice total de perda de água tratada, tarifa média praticada e investimentos.

A edição também segue com a consultoria de entidades do setor, autoridades, empresas operadoras e Organizações Não Governamentais (ONGs) para aprimorar a metodologia aplicada. Foram consultados membros de agências reguladoras nacionais, estaduais e regionais, concessionárias estaduais, autarquias municipais e especialistas em saneamento. O índice divulgado mostra o avanço das políticas públicas no setor.