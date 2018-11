Os recursos pagos, pela indústria, do 13º salário vai injetar um valor substancial na economia do Alto Tietê.

O DS mostrou ontem que, a partir desta semana, que serão pagos R$ 233,3 milhões a mais na economia das oito cidades que pertencem à Diretoria Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

O aporte extra do 13º salário vai beneficiar 70.700 trabalhadores das empresas instaladas em Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

O valor é importante para garantir a movimentação da economia.

O 13º salário é uma obrigação para todos os empregadores que possuem trabalhadores com carteira assinada, e o seu não pagamento ou atraso é considerado uma infração, podendo resultar em pesadas multas se for autuado por um fiscal do trabalho.

Apesar de as empresas poderem antecipá-lo, em 2018, o pagamento da primeira parcela desse valor deve ser feito até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro.

Neste ano, o 13º salário vai injetar cerca de R$ 211,2 bilhões na economia brasileira. Com crescimento real abaixo de 1% ante 2017, especialistas preveem apenas 30% desse total direcionados ao comércio. A maior parte desse montante será voltada para quitar dívidas.

Para todo o País, a projeção para a injeção foi divulgada ontem, pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e representa aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

O aumento em relação a 2017 é de 5,3% em termos nominais, mas a alta real (acima da inflação prevista para 2018) foi de apenas 0,87%. Segundo o levantamento, cerca de 84,5 milhões de brasileiros serão beneficiados com o rendimento adicional – cujo salário médio é de R$ 3.320.

No Alto Tietê, responsável por 25% dos empregos formais, a indústria de transformação é o setor com maior média salarial – R$ 3.300,00.

A estimativa do Ciesp Alto Tietê para o 13º salário leva em conta essa média, reajuste salarial e o número de trabalhadores.