Na semana passada a imprensa divulgou números importantes sobre o 13º salário. Só para se ter uma ideia, no País, o benefício deve injetar R$ 214,6 bilhões na economia brasileira até dezembro deste ano, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A quantia equivale a cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Sem dúvida é um valor importante para garantir a movimentação da economia do País, que requer mais investimentos e garantias de melhoria nas condições do País.

Do total de brasileiros que devem ser beneficiados pelo pagamento do 13º salário, 49 milhões (61%) são trabalhadores no mercado formal e 30,5 milhões (37,7%) são aposentados ou pensionistas da Previdência Social (INSS).

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que as administrações municipais estão providenciando o pagamento. A Prefeitura de Suzano vai antecipar neste mês o pagamento do 13º salário dos servidores.

A previsão é de que a primeira parcela do benefício seja liberada em 14 de novembro (quinta-feira).

O restante será acertado em 13 de dezembro (sexta-feira).

A reportagem mostrou que o objetivo com a medida é beneficiar todos os 5 mil servidores da administração pública, facilitando a gestão deste recurso neste fim de ano.

A Prefeitura informou que a decisão vem ao encontro da posição já adotada nos anos anteriores.

A administração segue um planejamento da folha de pagamento, alinhado desde o início do ano, de maneira a reservar esta gestão orçamentária.

A Prefeitura informou que as datas escolhidas são estratégicas, a fim de beneficiar os servidores neste período de festas de fim de ano.

A primeira parcela antecede um feriado prolongado, em 14 de novembro. A expectativa é facilitar a vida dos servidores de Suzano quanto à gestão deste recurso.

Em todo o País, o pagamento do 13º geralmente é feito em duas parcelas. Por lei, a primeira deve ser depositada até 30 de novembro. O prazo máximo para a empresa depositar a segunda é no dia 20 de dezembro. Quem trabalhou o ano todo ganha um salário cheio. Aqueles que foram contratados ao longo do ano vão receber um valor proporcional ao tempo de empresa.

Para aposentados e pensionistas do INSS, a primeira parcela do 13º salário foi paga entre agosto e setembro. Já a segunda parcela será paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25.