O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico cultural são historiadores, historiadores da arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros.

A valorização do patrimônio histórico cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas, afirmam especialistas.

Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo.

Em Suzano foi feito um trabalho importante de preservação de prédios históricos. É o caso do imóvel onde funciona o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira que completou 140 anos de existência na quinta-feira (22/05). O patrimônio centenário recebeu revitalização da Prefeitura de Suzano em 2020, na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e, desde então, vem abrigando a história do município e promovendo eventos culturais. O espaço já recebeu mais de 10 mil visitantes (O DS trouxe reportagem na edição de quinta-feira).

Aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, o prédio, inaugurado em 22 de maio de 1885, reserva uma história que se mistura com a da cidade, uma vez que a construção da casa remete ao início da urbanização de Suzano.

A prefeitura iniciou o processo de revitalização do imóvel em 2018, investindo R$ 210 mil em melhorias na infraestrutura e na atualização dos sistemas elétrico e hidráulico. Mesmo com as intervenções, a originalidade do prédio foi preservada, pois sua estrutura também é parte fundamental da história local. A reinauguração aconteceu em 26 de setembro de 2021, oferecendo aos munícipes a oportunidade de conhecer as origens da cidade.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), um bem cultural, de acordo com as convenções internacionais, pode ser entendido como um bem que deve ser protegido, em virtude do seu valor e sua representatividade para determinada sociedade.

Portanto, o patrimônio histórico-cultural significa tudo aquilo que é produzido pela cultura de uma sociedade, tanto material quanto imaterialmente. Ele precisa ser preservado devido à sua grande importância científica e cultural, pois representa a riqueza cultural de um povo tanto para a comunidade quanto para a humanidade. Em Suzano, no decorrer das adequações, foram acrescentadas portas amplas, um elevador e piso podotátil para garantir a acessibilidade do local a todos os visitantes.