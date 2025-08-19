O desafio de melhorar as condições de vias públicas segue por todos os municípios.

As vias asfaltadas são vulneráveis às condições climáticas adversas, e as chuvas, principalmente, representam um dos maiores desafios para a manutenção das estradas. A água da chuva pode infiltrar-se nas fissuras do asfalto, enfraquecendo sua estrutura da pavimentação asfáltica.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano apresentou levantamento apontando que alcançou a marca de 15 mil buracos tapados no ano em Suzano com as intervenções registradas até a primeira semana de agosto. Até o momento, a pasta promoveu melhorias em 425 ruas somente com a operação destinada ao serviço. Em média, 32 bairros têm sido contemplados pelo trabalho em cada mês deste ano.

Os locais receberam a atenção devida em função das demandas apontadas pela população, por meio do contato da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007) ou pelo número (11) 4746-1166. As solicitações motivaram a programação semanal de atividades destinadas à execução das etapas técnicas necessárias, com o intuito de garantir maior durabilidade e segurança nas vias.

Em cada ponto, foram promovidas ações de limpeza, aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”; inserção da massa asfáltica quente, nivelamento do material e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência. Para o trabalho, tem sido utilizado um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento.

O tapa-buraco como estratégia de pavimentação asfáltica é uma prática ágil que consiste no preenchimento imediato dessas falhas no pavimento, restaurando a superfície danificada. A ausência de ações de tapa-buracos após chuvas intensas pode levar a sérios problemas de segurança viária, aumentando os riscos de acidentes, danos aos veículos e impactos negativos na fluidez do tráfego.

Os serviços têm chegado a toda a cidade, conforme registro dos balanços mensais de ações. Tomando como exemplo as intervenções mais recentes, podem ser citados os trabalhos desenvolvidos tanto no mês de junho, que alcançou quatro ruas no Boa Vista e outras três no Miguel Badra, na região norte, como no mês de julho.