150 mil peças de agasalhos

Com a chegada do inverno, milhares de pessoas enfrentam condições adversas devido ao frio intenso. Nesse cenário, a campanha do agasalho desempenha um papel fundamental na garantia do bem-estar e da dignidade dessas pessoas. Doar para essa causa é uma atitude solidária e essencial para ajudar aqueles que mais precisam.

A campanha tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores e itens de inverno em bom estado para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas doações podem fazer a diferença entre passar frio e ter um pouco de conforto durante os dias mais gelados.

Ao doar para a campanha do agasalho, você contribui para que crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias carentes tenham acesso a roupas adequadas para se protegerem do frio.

Em Suzano, a Prefeitura anunciou na tarde de sexta-feira (25/04) que pretende arrecadar ao menos 150 mil peças durante a “Campanha do Agasalho 2025”. O DS acompanhou o lançamento.

O número foi apresentado durante o evento de lançamento da iniciativa, no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O órgão municipal inicia, a partir desse evento, um conjunto de esforços que garantirá arrecadação de cobertores e roupas em bom estado em cerca de cem pontos que serão disponibilizados. Os itens passarão por uma triagem antes de serem selecionados aos bazares solidários, que serão organizados nos quatro cantos da cidade. O Fundo Social reforça a necessidade de se atentar para a doação de peças masculinas, que historicamente são reduzidas em relação às femininas.

As parcerias que reforçarão a mobilização em torno da campanha já garantiram as primeiras doações, por meio da concessionária SPMar, que promoveu a entrega de 50 cobertores, juntamente com duas cadeiras de rodas, que foram trocadas por 280 garrafas. A empresa, que administra os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi representada pelo coordenador de Comunicação, Fábio Loiola, e somará forças à prefeitura na empreitada.

Como aconteceu nas edições passadas, o Fundo Social vai contar com o suporte do Tiro de Guerra no município, de forma a potencializar o trabalho e criar as condições necessárias para que a população possa fazer as doações.