O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (11), uma informação muito importante sobre o reforço da rede de proteção às mulheres, em Suzano.

A Guarda Civil Municipal (GCM) implementa na cidade uma nova dinâmica de atuação, que manterá a Patrulha Maria da Penha à disposição da população durante 24 horas por dia, para garantir atendimento especializado e um acolhimento ainda melhor para todas as munícipes que necessitarem do serviço.

O trabalho é essencial e o horário de funcionamento garante mais segurança e rapidez no atendimento, em Suzano.

O próximo passo terá de ser dado pelo Estado, que é o de transformar as Delegacias das Mulheres funcionando 24 horas.

Há uma reivindicação por parte dos municípios.

No caso da Patrulha Maria da Penha, o trabalho será reforçado. A assistência às moradoras já era prestada em todos os horários, com GCMs capacitados para atender ocorrências de urgência, inclusive casos de violência doméstica, mas não necessariamente pela equipe da Patrulha Maria da Penha, que agora manterá quatro agentes em alerta no novo horário, além dos sete que já eram escalados durante o dia.

Assim, o grupamento especializado que tem esse público como foco do trabalho, passa a assumir as ocorrências a qualquer momento, a partir dos chamados acionados pelo aplicativo e pelos canais de denúncia, que incluem o 153 e também os telefones (11) 4746-3297 e (11) 4745-2150. Uma viatura da Patrulha Maria da Penha realizará as rondas e atendimentos específicos, se somando além às viaturas de área que manterão o patrulhamento por toda a cidade.

A escala permanecerá no modelo “12 horas trabalhadas por 36 horas de folga”, garantindo que sempre haja uma equipe disponível para os atendimentos e solicitações, reforçando o acompanhamento das mulheres assistidas e atendimento de casos emergenciais.

Agora é aguardar para que o atendimento seja, cada vez mais, reforçado para garantir maior proteção às mulheres da cidade.