O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Existe um esquema especial para tentar garantir mais segurança aos motoristas e pedestres, conforme o DS vem noticiando ao longo da semana.

Só para se ter uma ideia, a expectativa é de que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária Ecovias Imigrantes estima que entre 198 mil e 305 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre a 0h de quarta-feira (30) e a 0h de segunda-feira (5). O fluxo no sentido capital deve ser maior no sábado (2), das 10h às 22h. Para facilitar o tráfego, será ativada a Operação Subida (2×8), disponibilizando as pistas Norte e Sul da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta para a subida, enquanto a descida ocorrerá pela pista Sul da Anchieta.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deverá receber 1,1 milhão de veículos entre os dias 30 de abril e 5 de maio, com picos de saída esperados na quarta-feira (30) das 16h às 20h, e na quinta-feira (1) das 9h às 13h. O retorno do feriado tende a ser mais intenso no domingo (4), das 15h às 22h.

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, muito utilizado por motoristas do Alto Tietê, sob administração da Ecovias Leste Paulista, prevê uma movimentação entre 445 mil e 684 mil veículos entre os dias 30 de abril e 5 de maio, com saída intensa entre 16h e 19h de quarta-feira (30) e das 8h às 13h de quinta-feira (1º). O retorno à capital será mais concentrado no domingo (4), entre 11h e 20h.

Para garantir a fluidez e a segurança dos motoristas, as concessionárias estarão operando com capacidade total, incluindo suporte integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO) e ao Centro de Controle Multimodal da Artesp. Serão disponibilizados 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.