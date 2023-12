Suzano vai ganhar, no ano que vem, o Hospital Federal. Até agora, ao menos, 40% de obras foram concluídas.

Na semana passada, o hospital passou por vistoria. Foi possível conferir as intervenções que estão sendo realizadas nos dois andares do empreendimento, que garantirão 25 mil atendimentos mensais em 40 leitos fixos e 90 rotativos, em demandas de urgência e emergência, bem como de imagens, após sua conclusão, prevista para o segundo semestre de 2024.

O DS acompanhou a inspeção. A nova unidade vai contribuir de forma direta para o avanço na saúde de Suzano.

O Hospital Federal terá 9 mil m², sendo o primeiro andar dedicado aos Prontos-Socorros Adulto e Infantil, além dos consultórios. Já no segundo pavimento, serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

A primeira fase chegou ao fim, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria. Entre os serviços que já foram concluídos estão a base e a sub-base do estacionamento; as bases para a pavimentação externa de 5 mil metros quadrados (m²); a parte elétrica exterior; a rede hidráulica; o reboco; o contrapiso; a impermeabilização; e a caixilharia, que contou com 800 metros quadrados (m²) de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos da unidade.

Quanto às intervenções relacionadas à nova etapa do projeto, que também ficará sob responsabilidade da empresa Scopus, estão previstos o acabamento do piso e a instalação dos sistemas de climatização, de gases medicinais, de cabeamento estruturado, de controle de acesso e de atendimento de senha, entre outros. Ainda serão implementadas a rede de incêndio e a central de água quente.

Para concluir as atividades envolvidas na primeira fase, foi realizado um investimento de R$ 23.955.839.84. Para a segunda estão previstos recursos da ordem de R$ 37.263.401,86. Somadas as duas etapas, o custo estimado para o empreendimento é de R$ 61.219.241,70. O equipamento conta com aporte do governo federal.

Suzano vem avançando na saúde. Já nesta segunda-feira (11/12) serão apresentados 27 novos médicos do programa “Mais Médicos”, que começarão a atuar nas unidades da Atenção Básica. Um reforço importante para garantir melhor atendimento.