A arborização urbana é muito importante e consiste em realizar o plantio planejado de árvores em áreas urbanas, explicam especialistas. É necessário um amplo estudo de toda a área onde se deseja realizar o plantio, verificando equipamentos existentes no local e a escolha da vegetação que irá compor o cenário ou a paisagem desse lugar, considerando que esse plantio vai interferir diretamente na vida da população local e que essa vegetação formará o “bioma urbano”, visando a melhoria da qualidade ambiental e de vida das pessoas da região. Especialistas afirmam ainda que além disso, é fundamental realizar sempre a manutenção tanto dos indivíduos arbóreos plantados, quanto das áreas verdes já existentes e dar sempre preferência a espécies nativas na realização dos plantios.

Nesta semana, um dado importante sobre Suzano chamou atenção. A cidade ultrapassou a marca de 5 mil árvores plantadas em um ano.

O número foi alcançado com a implementação dos projetos “Replantar” e “Árvore FamiliAR”, lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no mês passado, que integraram o conjunto de ações desenvolvidas pela pasta, por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

Os números mostram também uma preocupação com o meio ambiente e o reflorestamento.

O projeto “Replantar” chegou trazendo novas mudas de ipê para a Praça João Pessoa, na região central, e reforçará as ações de sustentabilidade e preservação da vegetação urbana com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço. Já o primeiro mutirão de plantio do projeto “Árvore FamiliAR” resultou no cultivo de mudas no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, reunindo 22 famílias que tiveram a oportunidade de aprender sobre os cuidados necessários para o crescimento saudável das espécies.

Outra medida que favoreceu o plantio foi efetuada por intermédio do “Disk Árvore”, projeto do Viveiro Municipal para atuar junto à população para incentivar ações de rearborização. Os moradores podem solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta.