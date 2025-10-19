A água chegou

A expansão da rede de água por bairros de Suzano tem sido importante para garantir saneamento básico a milhares de famílias.

A parceria da administração com a empresa de saneamento reforça os investimentos e alcança mais bairros.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estiveram juntas para oficializar a entrega das obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e o início das intervenções que proporcionarão, em até três meses, outras 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III. Ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras serão beneficiados.

Na Chácara São Judas Tadeu, a ampliação da infraestrutura de abastecimento foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 600 mil, que permitiu a instalação de uma rede de 2.863 metros.

Um investimento importante para beneficiar os moradores do local.

As atividades que foram iniciadas no mês de julho deste ano estão sendo concluídas neste mês, para emoção dos moradores da rua da Colheita e das vias do entorno.

O benefício é muito importante porque as famílias só tinham água do poço e este secava com frequência.

A obra que a prefeitura e a Sabesp estão entregando vai melhorar muito a vida das pessoas.

Já nas Chácaras Nossa Senhora Aparecida II e III, o investimento será de R$ 1,2 milhão na ampliação da rede, que contará com 4.869 metros, beneficiando a rua Odílio Cardoso e as vias daquele perímetro. Nesta localidade, onde serão eliminadas mais de 30 caixas d'água, os equipamentos da empresa Zigurate Construção Ltda., responsável pelas intervenções, já estão a todo vapor, inclusive chamando atenção de munícipes que circulam, residem e trabalham por ali.