A Arena Multiuso ‘vem aí!’

Uma importante obra está prestes a ser entregue em Suzano. Depois de vários anos paralisada, a obra da Arena Suzano, no Parque Municipal Max Feffer, será finalmente entregue. Será no próximo dia 5 de julho (quinta-feira), às 17h30.

O ginásio é uma obra importante não somente para os esportistas, mas principalmente para a população. O cidadão de Suzano ganha um importante complexo de lazer, de entretenimento e de esporte.

A inauguração, conforme o DS já veiculou, contará com atrações, como o Jogo dos Campeões, com grandes nomes do vôlei, e show artístico.

A obra foi retomada no início da atual gestão. Com a obra concluída, o ginásio poderá receber jogos oficiais de inúmeras modalidades, shows e eventos de grande porte e terá capacidade para 4 mil pessoas sentadas.

A cerimônia de abertura contará com o Jogo dos Campeões, uma partida de vôlei com a presença confirmada de grandes nomes da modalidade que atuaram no time da cidade na década de 1990 e a equipe da atualidade. Além disso, haverá também um show artístico e a presença de autoridades.

Com a entrega desta obra, a cidade passa a ter “uma referência” importante no mundo esportivo, com a possibilidade, inclusive, de retomar os “bons tempos”, da vitoriosa equipe de vôlei, nos anos 90, em que os títulos eram uma “rotina” de um time campeão.

A uma semana da inauguração, restam poucos detalhes para a conclusão da obra. Só para se ter uma ideia, Arena Suzano tem capacidade para 4 mil pessoas sentadas. Os munícipes vão contar ainda com um amplo estacionamento com entrada pela Avenida Brasil. O novo ginásio tem aproximadamente 10 mil metros quadrados, podendo sediar jogos oficiais.

Em novembro do ano passado, foi assinado contrato de financiamento de R$ 3,5 milhões. A liberação feita pela Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) possibilitou a conclusão da obra, iniciada há 23 anos.

A Arena Suzano fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, que hoje é referência no Alto Tietê. Portanto está bem localizada, o que garante a possibilidade de acesso rápido e fácil para quem deseja acompanhar jogos na nova e moderna Arena Multiuso.

A cidade está de parabéns por ganhar este importante equipamento que chega para trazer boas e novas perspectivas para Suzano.