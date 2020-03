A casa é o melhor lugar!

As autoridades de Saúde recomendam que as pessoas não saiam de casa. É importante se manter longe de lugares com aglomerações para evitar o contágio do coronavírus.

A situação no mundo é extremamente preocupante. Os casos seguem crescendo, na proporção geral do globo terrestre, e a contenção é um dos grandes desafios.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que os secretários de Saúde pedem para que as pessoas fiquem em seus lares.

Nesta semana, em reunião promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) , os secretários alinharam condutas padrão a serem adotadas no Alto Tietê para prevenir o avanço do coronavírus.

As medidas incluem o funcionamento de programas ofertados pelos municípios, assim como transporte de pacientes, visitas domiciliares e, principalmente, as orientações para a população.

É mais do que importante seguir as recomendações das autoridades de Saúde. São elas, por meio de um trabalho de conscientização, que vão contribuir para evitar a propagação do vírus.

A principal recomendação da Saúde é o isolamento social para diminuir o número de pessoas nas ruas e, consequentemente, reduzir os riscos de transmissão do vírus e retardar o pico da epidemia.

A recomendação é direta: quem puder, deve permanecer em casa, principalmente, crianças e idosos e quem apresentar quadro de resfriado e gripe. Cuidados de higiene e etiqueta respiratória devem ser redobrados. Os serviços de saúde devem ser procurados somente se for estritamente necessário.

Nesta semana, os secretários de Saúde também alinharam que os procedimentos odontológicos serão mantidos nos municípios até nova orientação do Conselho Federal; as salas de vacina permanecerão abertas, mas em horários pré-estabelecidos pelos municípios; cirurgias eletivas poderão ser revistas se houver necessidade de leitos para internação das vítimas do coronavírus; pacientes que demandam atendimento em outros locais deverão ser transportados, prioritariamente, por familiares; oficinas e grupos da Saúde Mental serão suspensos.

A região também pleiteará recursos ao Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para insumos (máscaras, luvas e medicamentos), assim como a abertura de leitos específicos para atendimento de pacientes de coronavírus no Hospital das Clínicas Auxiliar de Suzano e Regional de Ferraz de Vasconcelos.

As medidas que estão sendo tomadas vão contribuir, de forma direta, no trabalho de prevenção e combate. É preciso seguí-las.