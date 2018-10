A chuva chegou!

Os problemas causados pela chuva, como alagamentos, desabamentos, enchentes e destelhamentos podem ser evitados, ou minimizados, se as prefeituras estiverem preparadas para essa época do ano. Essa conscientização é necessária e pode evitar danos graves.

Pancadas de chuva e trovoadas são situações comuns nesta época do ano. Transtornos e incidentes para a população e situações causadas pelos temporais podem ser prevenidas por meio de medidas adotadas pelas administrações.

Os agentes da Defesa Civil se mantêm em alerta para o atendimento de ocorrências, como destelhamentos, pontos de alagamento, quedas de muro, árvores e placas, entre outras situações.

Em Suzano, para prevenir e combater os efeitos das chuvas de verão, a Defesa Civil realiza a operação "Plano de Verão", que tem por objetivo preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período que vai de 1° de dezembro a 31 de março.

O DS trouxe reportagem, na semana passada, mostrando que de acordo com a Defesa Civil de Suzano, todas as equipes ficam em alerta constantemente, além da compatibilização do Plano Verão aos recursos disponíveis no serviço público municipal, sendo tanto RH quanto infraestrutura.

Outro adendo, é em relação as limpezas constantes em córregos, rios e valas no município, assim como as bocas de lobo nas vias públicas.

A Defesa Civil de Suzano faz o constante monitoramento em todas as áreas de risco do município, sendo tanto em inundação quanto ao deslizamento.

Além disso, para preparar as equipes da Defesa Civil são realizadas nos meses que antecedem a temporada de chuvas (outubro e novembro), oficinas preparatórias para a tal operação, que funcionam como treinamento das práticas preventivas e operacionais para minimizar os efeitos de eventos como deslizamento de terra e inundações. Sem contar que, este plano tem todas as diretrizes para qualquer emergência que possa ocorrer no município.

A população pode colaborar também tomando medidas importantes nesse período de chuva como, por exemplo, não caminhar por áreas alagadas. Além do risco, há perigo de quedas e arrastamento pela força da água ou contração de doenças pela água contaminada.

Se a água estiver chegando próximo e ameaça entrar na residência, é importante levantar os móveis, eletrodomésticos e roupas. Leve remédios, roupas e artigos.

Juntando as medidas governamentais com as práticas individuais da população será possível evitar mais transtornos.