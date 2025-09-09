A crise da água?

A redução da pressão de água durante as madrugadas é uma alternativa encontrada de economia em meio ao clima seco que atinge muitas regiões no Estado de São Paulo.

O DS vem acompanhando a situação e mostrou que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) começou com a medida desde quarta-feira (27), na região metropolitana de São Paulo, que inclui o Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat). Segundo a companhia e o Governo de São Paulo, a diminuição “é temporária”, mas não foi informado à população por quanto tempo a medida vai vigorar.

De acordo com o Governo de São Paulo, a redução foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp) e será necessária por causa da escassez hídrica no estado. Essa ação, segundo o governo de Tarcísio de Freitas, pretende “preservar os níveis dos reservatórios”.

O momento é importante para se evitar uma nova crise hídrica.

O jornal mostra em reportagem nesta terça-feira (9), que o Sistema Produtor do Alto Tietê trabalha percentual reduzido da sua capacidade total.

A situação atual dos reservatórios ainda é considerada em nível de atenção, mas, caso esse percentual caia para novos índices.

O último estado é o de emergência, que é acionado quando os reservatórios ficam abaixo de 20%. Segundo a Agência de Águas de São Paulo (SP Águas), que é vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, as regiões que englobam os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo vêm enfrentando uma sequência de anos com chuvas abaixo da média.

O governo paulista informou que a redução da pressão vai ocorrer por um período de oito horas diárias, durante a madrugada. Isso significa que, pelo período de oito horas durante a madrugada, com horário de início e fim a ser definido pela operadora, fica autorizada excepcionalmente a promover redução de pressão, o que, pela previsão da Sabesp, garantiria uma economia de 4m³ por segundo. A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana.