A ‘eterna’ Marginal do Una

O DS trouxe na edição de ontem novas informações sobre a Marginal do Una. A obra é uma novela que se arrasta há quase 30 anos. Ao longo dos anos caiu em descrédito por parte da maioria da população que, praticamente, perdeu as esperanças das obras saírem do papel.

A Marginal do Una é de extrema importância. Assim que estiver pronta, o motorista que trafega pela Rodovia Henrique Eroles (SP-66) terá acesso direto à Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) no sentido ABC.

Na reportagem que o DS trouxe ontem, a principal informação é de que, pelo menos, 11 empresas vão “disputar” a licitação para realizar as obras.

O processo licitatório teve início nesta semana, quando essas empresas foram classificadas para a próxima fase do certame. Os nomes das empresas não foram divulgados. Elas apresentaram a documentação e todas estão habilitadas.

De acordo com a Prefeitura, agora o processo entrou na fase de recurso.

Caso não haja nenhum questionamento, na semana que vem deverá ocorrer a abertura dos envelopes com os preços.

Em abril deste ano, Suzano recebeu da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) a autorização para realizar o processo licitatório destinado à conclusão da obra da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, paralisadas há quase 30 anos.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos preparou o edital do certame. Em abril, a previsão era que o processo levasse até três meses para culminar no início dos trabalhos no local. O financiamento colocado à disposição pelo órgão estadual é de R$ 12 milhões.

A autorização ocorreu após a aprovação do projeto de infraestrutura viária no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na semana passada.

A obra prevista na Marginal do Una compreende a finalização de cerca de dois quilômetros da pista sentido rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na região da Vila Figueira. A expectativa é que o trecho seja totalmente revitalizado, com direito a pavimento novo, acessibilidade, paisagismo e iluminação.

O financiamento havia sido autorizado pelo governo do Estado em maio de 2017. Os recursos são originários do programa federal Pró-Transporte, do Ministério das Cidades, e serão liberados por meio da Desenvolve SP com juros de 9% ao ano, prazo de pagamento de até seis anos e 12 meses de carência.

Há uma grande expectativa em torno da obra que vai beneficiar milhares de motoristas de Suzano e das cidades da região, uma vez que o acesso à SP-31 será mais fácil.

O processo licitatório em andamento dá uma esperança para que as obras sejam finalmente concretizadas após quase 30 anos de espera.