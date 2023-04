A importância da Fatec

A história da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec) teve início no dia 15 de janeiro de 1968, quando o então Governador do Estado de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, constituiu um grupo de trabalho "que estudaria a viabilidade de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois a três anos".

De acordo com o governo estadual, a aula inaugural foi proferida em fevereiro de 1970 pelo Governador do Estado de São Paulo. Os cursos superiores de tecnologia estavam sob jurisdição do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São

De lá para cá, a Fatec se mostrou como uma importante instituição de ensino.

As Fatecs estaduais estão entre as melhores instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC), que avalia a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Para Suzano, será, sem dúvida, uma opção muito importante para os estudantes.

Nesta semana, Suzano cobrou a retomada das obras para construção da Faculdade. Com a intenção de promover celeridade no processo de retomada das obras, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, responsável por administrar as Fatecs e as Escolas de Tecnologia (Etecs), Laura Laganá, e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado.

Agora a expectativa, após as tratativas feitas no encontro, realizado no bairro Santa Ifigênia, região central da capital, é de que a construção seja retomada entre o final do primeiro e início do segundo semestre deste ano.

O campus da unidade de ensino superior teve suas obras paralisadas no ano passado quando a empresa responsável pela construção rescindiu o contrato por alegar falta de condições para concluir o empreendimento. Para a instalação da Fatec, a administração municipal fez a doação de um terreno no Jardim Monte Cristo, em uma área de 10,8 mil metros quadrados, na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes.

Quando estiver pronta, a unidade terá capacidade para atender 480 alunos, com 12 salas de aula, auditório, refeitório, sete laboratórios e estrutura para abrigar diretoria e corpo docente. No primeiro momento, o atendimento aos alunos deverá começar com a oferta de dois cursos: Gestão de Produção Industrial e Redes de Computadores. Posteriormente, novas modalidades poderão ser acrescentadas.