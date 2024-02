A luta contra o desemprego

A luta pela geração de emprego é de todos os setores: municipal, estadual e federal.

As ações buscam garantir postos de trabalho em diferentes setores.

Nesta semana, o Estado de São Paulo divulgou dados mostrando que registrou a menor taxa de desemprego em 9 anos em 2023. Com isso, a economia paulista voltou ao índice registrado em 2013: de 7,5%. Os dados foram disponibilizados pelo IBGE e divulgados pela Fundação Seade.

O levantamento mostra ainda que o desemprego paulista foi menor que a média nacional, que ficou em 7,8% no ano passado. São Paulo teve ainda o maior contingente de empregados com carteira assinada em 2023 (11,4 milhões), seguido por Minas Gerais (4,3 milhões) e Rio de Janeiro (3,1 milhões).

Segundo o Estado, os dados de geração de emprego e renda mostram que São Paulo está no caminho certo. Nossa gestão tem diálogo permanentemente aberto com quem empreende e transforma a sociedade.

Os municípios também buscam garantir projetos de abertura de postos de trabalho. O “Suzano Mais Emprego”, por exemplo, divulga nesta semana 317 vagas de trabalho em 125 funções diferentes para os munícipes que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho.

As mais de 300 vagas ainda contemplam o público com deficiência (PCD) e incluem a oportunidade de atuar como técnico analista, sendo necessário apresentação do laudo médico comprobatório junto aos demais documentos requeridos no momento da contratação.

Os interessados podem verificar todas as oportunidades pelo site do projeto ou em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) que estão localizadas tanto da região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, porém, vale destacar que candidatura pode ser efetuada de forma on-line.

Projetos como esses podem ajudar a abrir as portas para que os suzanenses conquistem uma vaga profissional, entretanto, a iniciativa também colabora com a economia da cidade.