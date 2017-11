A luta pelo hospital

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hospital é um organizador de caráter médico-social, que deve garantir assistência médica, tanto curativa como preventiva, para a população, além de ser um centro de medicina e pesquisa.

O hospital é o local onde se fazem as maiores intervenções de saúde nos indivíduos com situação de agravo à saúde, de média e alta complexidade, garantem especialistas.

Além da atenção especial à enfermidades, com diagnóstico, tratamento, reabilitação e atendimento de emergências, o ambiente hospitalar ainda se ocupa com a prevenção, que é o controle de doenças infecto-contagiosas, a saúde ocupacional e a promoção à saúde, por exemplo.

Em Poá, a manutenção do Hospital Municipal Guido Guida é uma questão de honra para a sociedade da cidade. A unidade presta um trabalho importantíssimo.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o deputado federal Roberto de Lucena (PV) anunciaram a conquista de mais de R$ 2 milhões para investimento na unidade de saúde.

O dinheiro foi conseguido via emenda parlamentar e liberação de recursos do Ministério da Saúde. No final de setembro, ao lado de Lucena e de Marquinhos Indaiá, o prefeito de Poá foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB), em seu gabinete, para solicitar recursos para que o Hospital Municipal Guido Guida não feche as portas.

Naquela ocasião o presidente Temer se sensibilizou muito com a situação de Poá, que está enfrentando uma grande crise financeira e pediu que alguns departamentos dessem uma atenção especial ao município. Então foi feita uma indicação de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão e o Ministério da Saúde liberou também o mesmo valor.

O Hospital Guido Guida conta com 24 leitos e atende, por ano, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público é de outras cidades da região como: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo leste da Capital.

O prefeito já esteve no Palácio dos Bandeirantes e na Secretaria de Estado da Saúde para apresentar a situação difícil pela qual passa a cidade, devido ao corte no repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS) à Prefeitura. Sem dúvida, existe um imenso esforço para se conseguir manter o funcionamento da unidade, mesmo com a crise financeira desencadeada, sobretudo, pela perda de recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS).

O Hospital de Poá atende uma boa parcela da população que chega à unidade para ser atendida em casos de urgência e emergência.

É evidente que ainda faltam investimentos e mais equipamentos para manter o funcionamento da unidade.

Mas, é preciso mantê-lo operando.