A saúde tem de continuar

Uma das áreas mais reivindicadas pela população, o comando da saúde em Suzano mudou, na semana passada, e a expectativa é de continuidade nos trabalhos da pasta.

Pedro Ishi encerrou sua gestão e o médico Diego Ferreira agora é o novo secretário.

A saúde deve ter continuidade. Apesar de ainda não conseguir realizar todos os projetos até agora, o setor avançou.

Segundo a Prefeitura, foram realizadas obras em 16 polos de atendimento em três anos.

A cidade também conseguiu a “Virada da Vacina” contra a Covid-19 e alcançar recordes de serviços prestados. Segundo a Prefeitura, “o legado está no avanço expressivo na capacidade de atendimento da rede municipal, que foi consolidado com as grandes entregas realizadas, especialmente em 2023”. Mas ainda há caminhos para percorrer com investimentos necessários na saúde de Suzano.

O município caminha. No mês de março, foi inaugurada a esperada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no Jardim Revista, encerrando com final feliz uma lenda que durou mais de dez anos.

O equipamento localizado no número 200 da rua Guarani chegou a 570 mil atendimentos em menos de dez meses de funcionamento.

Os equipamentos de Saúde também precisam ter a parceria com o governo estadual.

Recentemente, a cidade recebeu a confirmação da abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT). Instalado nas dependências do antigo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), na Rua Dr. Prudente de Morais, 2.200, na Vila Amorim. Com 179 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o local atenderá pacientes encaminhados via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) e contará, neste primeiro momento, com clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia.

Neste ano de 2024, em janeiro, Suzano inaugurou a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa.

A Saúde de Suzano também lançou o novo laboratório de análises clínicas do município, ocorrido em junho de 2022. A unidade anexa à Santa Casa passou a absorver as demandas de emergência, do Pronto-Socorro Adulto e Infantil e das alas da Santa Casa, realizando aproximadamente 30 mil acolhimentos por mês. Há novos equipamentos que contribuíram de forma direta para o desenvolvimento da saúde da cidade, mas, não há dúvida, que há caminhos a serem percorridos.